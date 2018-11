SharePoint Server 2019 sort de bêta

Microsoft annonce la disponibilité générale de SharePoint Server 2019.

S’il est bâti sur SharePoint Server 2016, la nouvelle mouture bénéficie de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations.

Tout devient “Moderne”

Cela commence par la page d’accueil SharePoint depuis laquelle il est facile de rechercher et d’accéder aux sites de SharePoint au sein de l’organisation.

Microsoft parle de « pages modernes » pour faire l’article de la nouvelle version de sa suite de logiciels pour applications Web et portails. Remodelées, elles ont été conçues afin d’être plus faciles à créer et moins structurées que les pages de SharePoint Server 2016.

Celles-ci s’agrémentent de nouvelles sections, à l’image des liens rapides, des actualités, de l’activité du site ainsi que d’une bibliothèque de documents.

Grâce à ces nouvelles pages modernes, les utilisateurs de SharePoint Server 2019 peuvent partager des idées à l’aide d’images, de documents Excel, Word et PowerPoint, incorporer du contenu vidéo et entreprendre d’autres actions. Les pages peuvent être créées et publiées, puis affichées sur n’importe quel appareil.

Du nouveau pour les sites d’équipe

Quant aux sites d’équipe « modernes », ils gagnent en termes de collaboratif.

Depuis le template de site d’équipe, on peut exploiter des composants WebPart pour les annonces, un calendrier et des liens qui sont automatiquement ajoutés à la page d’accueil. Sur un tel site qualifié de « moderne », il y a ainsi une section pour obtenir des informations, des liens rapides, l’activité d’un site et une bibliothèque de documents.

A noter également que les sites d’équipe sont désormais plus collaboratifs et connectés aux groupes Office 365, ce qui assure assure des modèles d’autorisations plus simples pour l’affichage du contenu.

(Photo : CEO Satya Nadella at Microsoft Inspire 2018)