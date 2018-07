Quel est le rôle de 3DEXPERIENCE Lab au sein de Dassault Systemes et quelles problématiques métier adressez-vous via les univers virtuels ?

Frédéric Vacher – Le 3DEXPERIENCE Lab est un laboratoire mondial d’innovation ouverte qui accélère des projets/start- up innovants s’inscrivant dans les trois domaines suivants : la vie, la ville ou les styles de vie, et démontrant une innovation de rupture tout en apportant une transformation positive de la société. Nous avons actuellement 17 projets en cours qui vont de l’impression 3D d’organes pour améliorer la qualité des interventions chirurgicales, jusqu’à un drone autonome solaire pour de la surveillance terrestre ou maritime, en passant par un projet de robot interactif multi sensoriel pour enfants autistes, ou une hydrolienne révolutionnaire…

L’open innovation est votre ADN, quels sont les principaux défis pour que la collaboration fonctionne ?

Nous sommes le plus gros laboratoire privé du monde dans les sciences de la vie mais également dans tous les projets d’ampleur de Smart City tel que Singapour. Nous avons construit un modèle de management unique permettant à 15 000 collaborateurs de se transformer sur la base du volontariat, en autant de mentors potentiels pour accompagner des start-up. Ainsi nos ingénieurs passionnés peuvent se connecter avec les entrepreneurs, créant ainsi un réseau qui peut être considéré comme le plus grand laboratoire d’innovation ouvert du monde !

Vous appréhendez de nombreux domaines. Quels sont vos axes de développement ?

Nous mettons à la disposition des start-up nos plateformes numériques, nos logiciels, nos puissances de calcul, nos compétences et nos mentors. Nous sommes une véritable plateforme, non seulement numérique avec le cloud mais aussi physique avec des bureaux dans 140 pays. Nous pouvons aussi les aider à s’installer dans un pays, ou les accueillir sur l’un de nos campus, ou encore les connecter via une Market Place, avec des usines qui peuvent fabriquer les pièces dont elles ont besoin.