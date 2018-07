SIAFR2018 – Laurent Seror, Outscale : ” Nous prônons l’innovation responsable”

Silicon Innovation Award 2018 – Lauréat de la catégorie Cloud, Outscale diversifie son portefeuille avec une offre dédiée aux secteurs public et parapublic. 3 questions à Laurent Seror, son président et fondateur.

Sur un marché du Cloud en pleine évolution, quel est le positionnement de Outscale ?

Laurent Seror- Fondateur et président – Outscale est le pure-player leader du Cloud Computing en France en tant que Cloud souverain. Nous sommes présents également aux US et en Chine.

Outscale fournit des services Cloud robustes, disponibles et sur-mesure, déployés sur des infrastructures industrielles. Les services sont pilotables par API compatibles avec les standards du marché de façon à offrir une gouvernance complète en matière de sécurité et de souveraineté numérique. Grâce à nos services Cloud et l’accompagnement par nos experts, nos clients déploient leur application avec une réelle maîtrise de la performance rendues et ce, partout dans le monde. Notre singularité est de proposer notre technologie Cloud en mode Cloud public, comme en Cloud privé ou hybride.

Comment appréhendez-vous l’innovation ?

L’innovation est inscrite dans notre ADN. Pour nous, l’innovation doit être fiable et scalable, tout en maîtrisant la qualité industrielle du service. Aussi, nous prônons l’innovation responsable. En effet, nous accompagnons l’humanité par une technologie bienveillante, respectueuse et responsable. Sur cette base technologique, nos clients développent eux-mêmes des services innovants ou en rupture sur leur marché.

Dans cette démarche, la confiance est reine. Nos engagements, notre responsabilité et notre transparence favorise la confiance nécessaire au Cloud Computing.

C’est pour cela que nous appliquons l’état de l’art en matière de sécurité en certifiant intégralement les infrastructures comme notre organisation, comme l’ISO 27001, ISO 27017 et ISO 27018. Ce qui nous positionne comme le seul pure-player répondant aux exigences de sécurité les plus strictes.

Quels sont vos axes de développement ?

Nous lançons le tout premier Cloud dédié aux acteurs des secteurs public et parapublic. Aux côtés de nos autres Cloud, le Cloud Secteur Public est le seul véritable cloud souverain en France pour ce secteur. Ce cloud exclusif aux organisations publiques, OIV et délégations de service public, répond à toutes les critères de sécurité et de souveraineté des données en France. Toutes ces organisations peuvent maintenant accéder à ce Cloud parfaitement adapté à leur challenge de transformation numérique.