Sigfox : Jeremy Prince prend la direction du groupe

C’est à l’unanimité que le conseil d’administration présidé par Anne Lauvergeon a nommé Jeremy Prince président-directeur général de Sigfox. Il occupait auparavant le poste de président de Sigfox USA et fait partie du comité exécutif du fournisseur de services IoT.

Diplômé de Sciences Po Toulouse et de la faculté de droit de Montpellier, passé par M6 et 123 Multimedia, entre autres entreprises, Jeremy Prince a rejoint Sigfox en octobre 2018 en tant que directeur de la stratégie. Depuis mars 2019, il dirigeait l’activité américaine de la société, dont le siège est basé à Labège (Haute-Garonne), près de Toulouse.

Dorévanant PDG, il prend la direction de Sigfox à l’heure d’une réorganisation – un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été lancé l’an dernier. Le groupe veut maintenir son rang de « premier fournisseur mondial » de services dédiés à l’Internet des objets (IoT).

Sur les traces de Ludovic Le Moan ?

« Je souhaite beaucoup de succès à Jeremy et je suis convaincu qu’il mènera Sigfox à l’étape suivante de son évolution », a déclaré Ludovic Le Moan dans le communiqué de l’entreprise qu’il a cofondée avec l’ingénieur Christophe Fourtet en 2009.

De son côté, Jeremy Prince s’est dit ravi de prendre le relais, « travailler avec des équipes de professionnels exceptionnels » et diriger une entreprise « qui a créé le réseau 0G et fait de l’IoT une réalité qui vient quotidiennement soutenir les entreprises du monde entier ».

Anne Lauvergeon, enfin, a souligné que « les succès et l’expérience de Jeremy dans l’accompagnement d’entreprises à travers l’évolution de leur modèle économique ont été un facteur déterminant dans le processus de sélection ». Jeremy Prince, et Franck Siegel, nommé président directeur général adjoint, sont appelés à mener efficacement la mission de Sigfox, à savoir : « numériser le monde physique et délivrer les avantages de l’IoT ».