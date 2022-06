Signature électronique : pourquoi PageGroup opte pour Sign

La solution Sign de CM.com a été déployée dans 9 des 37 pays où est implanté PageGroup, référence du recrutement spécialisé et de l’emploi intérimaire.

PageGroup a opté pour Sign, la solution de signature électronique du fournisseur CM.com. « Grâce à notre plateforme cloud, le déploiement peut se faire très facilement dans les différents pays du groupe », explique Pierre Garrigues, directeur commercial CM.com France.

A ce jour, 550 des 7500 collaborateurs de PageGroup utilisent Sign. La solution est utilisée pour signer des contrats employés, clients fournisseurs ainsi des documents, de l’audit interne aux litiges.

La plateforme socle permet :

– l’envoi de documents signés par email ou SMS

– l’intégration d’une API pour automatiser les flux

– l’authentification à deux facteurs

Seuls les documents signés par toutes les parties sont facturés. Une fois signés, les documents sont horodatés et sécurisés avec un certificat.

Le process est sécurisé et valide juridiquement. Les documents envoyés pour signature sont stockés sur les serveurs de CM.com, aux Pays-Bas, en conformité avec le RGPD. Par défaut, ces documents ne sont pas stockés plus de 30 jours, selon les promoteurs de l’offre.

Signature électronique « qualifiée »

Sign a déjà été déployée dans 9 des 37 pays où est implanté PageGroup. Référence du recrutement spécialisé et de l’emploi intérimaire avec ses marques Michael Page, Page Personnel, Page Executive et Page Outsourcing.

« Après le premier confinement Covid [en 2020], nous cherchions une solution pour moderniser nos processus internes et notre relation client », déclare Célia Sarraute, IT Business Partner chez PageGroup. « Tout en nous inscrivant dans une démarche de dématérialisation et de développement durable. »

Un appel d’offre a été lancé et des tests de différentes solutions ont été réalisés. C’est finalement Sign de CM.com, éditeur d’une plateforme CPaaS dédiée au commerce conversationnel, qui a été retenue.

Sign a bénéficié « d’excellents retours utilisateurs lors de nos tests » et répond à l’ensemble des besoins : certifications reconnues en Europe et en Amérique latine, interface intuitive, modèle de facturation avantageux…

Le déploiement de Sign se poursuit dans d’autres pays où est implanté PageGroup et va s’accélérer avec la signature électronique « qualifiée », apportant un plus haut niveau de sécurisation de documents électroniques.