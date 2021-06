Signature électronique : Yousigne lève 30 millions €

» La signature électronique va connaître un boom et devrait se démocratiser beaucoup plus vite que ce nous avions imaginé. Elle va passer du statut d’une solution de commodité à celui d’une solution de nécessité. » déclarait Luc Pallavidino à Silicon en avril. 2020

En plein premier confinement, le CEO de Yousign pariait sur le fait que son entreprise saurait en profiter. L’ effectif de Yousign est passé de 35 à 120 collaborateurs. en 2021 et prévoit de recruter 150 personnes dans les 18 prochains mois. Comme l’explique son responsable IT, cette accélération a entrainé le besoin d’une réorganisation en profondeur.

Objectif : 500 000 clients en 2024

Avec sa première levée de fonds (série A) de 30 millions €, Yousign affiche son ambition sur le marché des TPE et PME : “Face à des solutions américaines – Docusign, Adobe- aux périmètres fonctionnels très larges, rendant leurs produits trop compliqués, nous avons développé une solution accessible et facile d’utilisation leur permettant de signer leurs premiers documents dans l’heure et non dans le mois” affirme-t-il.

Participent à ce tour de table : Lead Edge Capital. eFounders, et Spendesk. Yousign avait réalisé un « venture round » de 3 millions € en 2018.

L’objectif affiché est de conquérir plus de 50 000 PME européennes d’ici 2024 et réaliser un revenu récurrent annuel d’au moins 70 millions €.