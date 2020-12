{ SILICON – 20 ANS } – Chrono IT 2000-2002 : une nouvelle ère

– 2000 –

Le bug du siècle

Samedi 1er janvier 2000.

La France n’a pas encore mesuré toutes les conséquences de la « tempête du siècle » et du naufrage de l’Erika. Elle se sait en revanche largement indemne du bug de l’an 2000, alias Y2K. Le spectre d’une économie à l’arrêt avait plané. Les cellules de crise s’étaient multipliées. Cause principale : la représentation des années sur deux chiffres dans de nombreux programmes informatiques. À l’échelle nationale, les mesures correctives auront coûté des milliards de francs.

Telex —

2000 // La « Bulle internet » éclate en mars – Microsoft dévoile Windows 2000 – Intel et AMD lancent les processeurs à 1 GHz – Apple sort le PowerMac G4 Cube – Démarrage des projets UDDI et ebXML

– 2001 –

Wikipedia , le dico mondial

Partager l’intelligence collective sur Internet, c’est le projet de Jimmy Wales et Larry Sanger, les co-fondateurs de Wikipedia.

Reste à savoir comment ? Ce sera via un logiciel dit « wiki » qui permet de créer et de modifier des contenus à l’envi sur un site web. L’encyclopédie universelle multilingue y gagnera son nom et une audience mondiale en s’installant durablement dans le Top 5 des sites les plus visités du monde. Wikipedia compte actuellement 53 millions d’articles dans plus de 300 langues.

Telex —

2001 // Création de la Free Software Fundation Europe – Introduction de la norme SATA 1.0 – Microsoft lance Windows XP – Le noyau 2.4 de Linux est disponible – VLC est publié sous licence GNU GPL

– 2002 –

Freebox : coup de force sur l’ADSL

Trois ans après sa création, Free s’installe comme le trublion des télécoms français avec le lancement de sa Freebox. Alors que ses concurrents (Wanadoo, AOL, Tiscali, Club Internet) affichent des prix d’abonnement mensuel autour des 45 € auxquels s’ajoutent de copieux frais de connexion et un engagement de 12 mois, Free fracasse les prix et leur modèle. Pour moins de 30 €, le « Freenaute » peut compter sur un (haut) débit à 512 Kbit/s sans frais de location de la box et sans engagement. La fusée Free est lancée.

Telex —

2002 // Sortie de OpenOffice 1.0 – Fusion de Compaq avec Hewlett-Packard – Adoption de la CORES, résolution sur les registres de métadonnées dans l’Union européenne.

