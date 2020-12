{ SILICON – 20 ANS } – Chrono IT 2003-2005 : Facebook, Android et la LCEN

Halte au flou juridique ! Communications, contrats, statut des hébergeurs, e-publicité… La LCEN est la première retranscription des fondements de l’économie numérique dans la loi française. Elle transpose une directive européenne sur le commerce électronique. Il faudra attendre 2016 que la loi pour une République numérique lui succède.

Telex —2003 // Premier sommet mondial sur la société de l’information à Genève – Apple ouvre la plateforme iTunes aux États-Unis – Création de la fondation Mozilla – Cisco rachète Linksys .

– 2004 –

Facebook ou l’invention du réseau social

C’est dans sa turne que l’étudiant en informatique Mark Zuckerberg et quelques acolytes développent The Facebook, un trombinoscope destiné aux étudiants de Harvard qui va vite se propager à d’autres grandes universités américaines.

Quatre ans plus tard, le site est lancé pour le grand public et s’imposera progressivement sur les quatre continents comme le premier grand réseau social de l’ère du Web, mais aussi une redoutable machine à aspirer les revenus publicitaires grâce à ses algorithmes de ciblage.

Devenu multimilliardaire et une des personnes les plus influentes du monde, Zuck’ reste aujourd’hui le patron et le premier actionnaire de « The social Network ».

Telex —

2004 // Publication de la norme d’accès Internet sans-fil WiMax – Lancement de Gmail par Google – Mozilla Firefox 1.0 est disponible – La 3G s’installe en France