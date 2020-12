{ SILICON – 20 ANS } – Chrono IT 2010-2012 : OpenStack, iPad et Rometty-Whitmann

– 2010 –

OpenStack : du libre pour le cloud

Sous l’impulsion de Rackspace et de la NASA débute l’histoire d’OpenStack. Un élan communautaire et un écosystème commercial solide vont se former autour de ce framework libre destiné au développement d’infrastructures cloud sur la base de matériel standard.

Telex —

2010 // Nokia rend Symbian OS disponible sous licence libre – Hewlett-Packard rachète Palm pour 1,2 milliards $ – Découverte du ver Stuxnet – Lancement de Microsoft Azure – Intel croque McAfee pour 7,6 milliards $.

– 2010 –

iPad : les tablettes montent en gamme

Comme l’iPhone, sans cellulaire et avec un plus grand écran. C’est avec cette philosophie de continuité qu’Apple donne un coup de fouet au marché des tablettes. Elles finiront par grignoter des parts de marché aux PC, jusqu’à se confondre avec eux sous la bannière de l’hybride et/ou du convertible.

– 2011 –

Rometty – Whitmann : sur un air de Girl Power

L’univers des patrons de l’IT, comme tant d’autres, est longtemps resté un entre-soi masculin. Jusqu’à la nomination de Meg Whitmann à la direction de HP suivie quelques mois plus tard par la prise de pouvoir de Virginia Rometty, dite Gini, chez IBM.

Leur présence à la tête de ces mastodontes fait souffler un vent de « girl power » et réveille les (mauvaises) consciences sur la place des femmes dans le secteur. Après une scission réussie des activités de HP pour Meg et le rachat de Red Hat rondement mené par Gini, elles laissent leur poste à leur successeur…un homme.

Telex —

2011 // Mort de Steve Jobs – HP rachète Autonomy pour 10 milliards $ – Motorola Mobility est repris par Google pour 12,5 milliards $.

2012 // Fermeture du site d’hébergement de fichiers Megaupload par le FBI – Les services du Minitel sont fermés.

