{ SILICON – 20 ANS } – Chrono IT 2012-2015 : Free Mobile, Microsoft-Nokia et Docker-Kubernetes

– 2012 –

Free Mobile casse les prix

« Si vous ne passez pas chez Free mobile, vous êtes des pigeons» . C’est par cette formule que Xavier Niel, patron d’Iliad, annonce son dernier bébé, qui devient le quatrième opérateur mobile français, au terme de quelques tractations politiques et d’un accord d’itinérance avec Orange. Sa recette, qu’il a déjà éprouvée avec ses offres Internet, reste la même : guerre des prix sur les forfaits et offres sans engagement. Pari gagné avec plus de 2,5 millions de clients conquis en trois mois.

– 2013 –



Microsoft – Nokia : rendez-vous raté

L’acquisition de Nokia, roi finlandais déchu des téléphones mobiles, doit alimenter la stratégie

« post-PC » que prône Steve Ballmer, le successeur de Bill Gates. Elle intervient alors que Windows 8 et les tablettes Surface, autres éléments-clés de la transition faite sous la bannière « Devices + Services », peinent à séduire. L’aventure Windows Phone sera un échec qui poussera le boss de Microsoft vers la sortie.

Telex —

2013 // BlackBerry est racheté 4.7 milliards $ par Fairfax –

– 2015 –

Docker – Kubernetes : duo gagnant des conteneurs

Docker pour conteneuriser les applications, c’est-à-dire les isoler avec leurs dépendances. Et Kubernetes pour orchestrer ces conteneurs.

Les deux outils, dont la distribution en open source démarre à environ deux ans d’intervalle, deviendront des pièces maîtresses des architectures de microservices. Le premier a du sang français : il est né chez dotCloud, fournisseur d’un PaaS. Le second trouve ses origines chez Google, qui l’a confié à la Cloud Native Computing Foundation.

Telex —

2014 // OPA amicale d’Atos sur Bull – Lenovo rachète les serveurs X86 d’IBM

2015 // Rapprochement entre Dell et EMC, incluant VMware

Lire aussi :

– Chrono IT 2000-2002 : Y2K, Wikipedia et la Freebox

– Chrono IT 2003-2005 : Facebook, Android et la LCEN

– Chrono IT 2006-2009 : AWS, iPhone et fusion Oracle-Sun

– Chrono IT 2010- 2012 : OpenStack, iPad et Rometty-Whitmann

Découvrez le numéro Spécial 20 ans de Silicon Magazine