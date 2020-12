{ SILICON – 20 ANS } – Chrono IT 2016-2018 : Wannacry, RGPD et IBM-Red Hat

– 2017 –

WannaCry : alerte rouge au ransomware

Il n’était pas inconnu au bataillon des menaces de sécurité. Mais en un week-end, il a éclaté à la face du monde.

Son assaut foudroyant, fondé sur une faille dans le serveur SMB de Windows et sur un kit utilisé par la NSA à des fins de cyberespionnage, a illustré le potentiel perturbateur des rançongiciels.



Telex —

2016 // Oracle s’offre Netsuite pour 9,3 milliards $ – Décès de Andy Grove co-fondateur et président d’Intel – Windows repasse pour la première fois en dessous de 90 % de part de marché des OS dans le monde –

– 2018 –

RGPD : make data great again

Cinq ans après les révélations d’Edward Snowden sur l’espionnage des communications privées et dans la foulée du scandale Cambridge Analytica, le règlement général sur la protection des données (RGPD) entre en application.

Le texte concrétise, au niveau européen, une volonté de reprendre en main la gestion et l’utilisation des données personnelles à l’heure où les GAFA et autres poids lourds du numérique sont soumis au « laisser faire » du droit américain. Renforçant le pouvoir de sanction, il suscite des débats sur la conformité de technologies telles que les blockchains et la publicité programmatique.

– 2018 –

IBM – Red Hat : au nom du cloud hybride

Pour 34 milliards $, Red Hat vient nourrir la stratégie cloud hybride d’IBM. Le spécialiste des systèmes d’exploitation Linux a notamment dans son escarcelle le PaaS OpenShift, construit sur Docker et Kubernetes. Un socle technologique sur lequel Big Blue déclinera ses propres logiciels.

Telex —

2018 // Publication du rapport de The Shift Project sur la sobriété numérique –

Lire aussi :

– Chrono IT 2000-2002 : Y2K, Wikipedia et la Freebox

– Chrono IT 2003-2005 : Facebook, Android et la LCEN

– Chrono IT 2006-2009 : AWS, iPhone et fusion Oracle-Sun

– Chrono IT 2010- 2012 : OpenStack, iPad et Rometty-Whitmann

– Chrono IT 2012-2015 : Free Mobile, Microsoft-Nokia et Docker-Kubernetes

Découvrez le numéro Spécial 20 ans de Silicon Magazine