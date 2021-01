{ SILICON – 20 ANS } – Chrono IT 2019-2020 : Arm et la 5G

– 2019 –

Arm : architecture tout-terrain

Ultra-dominante sur mobile, l’architecture Arm gagne du terrain sur les ordinateurs. Apple a commencé à l’adopter pour ses Mac, aux dépens d’Intel. Microsoft (re)tente d’y adapter Windows. Les Chromebooks en sont aussi une vitrine. Sa visibilité augmente en parallèle chez les ténors du cloud public, avec l’argument du rapport performance par watt, porté par un jeu d’instructions réduit. Son implantation dans le datacenter comme en périphérie devrait s’accélérer sous l’aile de NVIDIA, qui a déboursé 40 milliards $ pour prendre le contrôle de son concepteur.

Mais on surveillera, plus encore après cette acquisition, la montée en puissance des architectures ouvertes.

En tête de liste, RISC-V, qui découle du même projet, amorcé dans les années 80 à Berkeley et initialement concrétisé par l’entreprise britannique Acorn Computers. La fondation qui la porte aujourd’hui compte NVIDIA parmi ses membres. Huawei, Qualcomm et Samsung en font également partie.

