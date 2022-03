Silicon Awards 2022 : votez pour le prix du Public

Quels seront les lauréats du prix du Public des Silicon Awards 2022 ? Après la délibération du jury, c’est à vous lectrices et lecteurs de Silicon.fr de choisir parmi la liste des finalistes des 6 catégories de cette 2ème édition.

Le principe est simple : vous devez voter pour 3 projets issus de la liste des finalistes.

Comment participer ? Les règles sont simples.

> Vous votez via un email professionnel (les adresses gmail, live etc. par exemple seront exclues)

> Chaque vote doit comporter 3 choix différents pour être valide

> Un seul vote est autorisé par adresse email

> Les votes provenant d’email des sociétés candidates (holding et filiales comprises) seront exclus

Catégorie CYBERSECURITÉ



FINALISTE : ESSCA & Bitdefender

PROJET : Comment l’ESSCA a amélioré sa détection des attaques et ses enquêtes, tout en réduisant ses coûts grâce à un SOC managé

PITCH : Avec un panorama des cybermenaces en constante évolution, l’ESSCA, école de management, souhaitait en 2021 renforcer significativement ses capacités de cyber résilience et réduire sa surface d’attaque. Avec des gros titres soulignant des cyberattaques dans le secteur de l’Education, il était impératif pour l’ESSCA de renforcer ses défenses et de mieux pouvoir détecter les attaques sophistiquées et ciblées.

Dans le même temps, il était aussi important de pouvoir réaliser des investigations sur les alertes et les attaques qui étaient détectées, afin de prendre des mesures pour qu’elles ne se reproduisent pas. Pour la mise en place de ce projet, il fallait aussi prendre en compte que l’analyse de ces alertes prendrait du temps et qu’il était difficile de dédier une ou plusieurs ressources humaines en interne à ce travail de fond, sans impacter d’autres tâches et projets informatiques majeurs.

Enfin, il n’était pas question pour Anis ABDELMOUJIB, Administrateur Systèmes et Réseaux, d’augmenter drastiquement ses coûts et d’impacter son ROI en matière de cybersécurité. C’est pourquoi l’ESSCA, a choisi de déployer des technologies EDR (Endpoint Detection and Response) pour la détection et l’investigation des attaques sophistiquées, tout en déléguant ces tâches au SOC Bitdefender.

FINALISTE : ManoMano

PROJET : Pratiquer régulièrement des “Red team”, des mises en situations réelle pour entraîner et renforcer la cybersécurité de l’entreprise.

PITCH : La cybersécurité a été construite au cœur de la stratégie et de la culture ManoMano avec une vision offensive pour trouver rapidement et efficacement les faiblesses de sécurité. ManoMano l’a fait avec une vision de hacking éthique portée par des opérations de Red Teams imaginées et réalisées par l’équipe sécurité.

L’innovation de cette action se traduit par son efficacité pour protéger fortement et concrètement un leader du e-commerce exposé à des tentatives de cyber-attaques croissantes, en s’appuyant sur les 2 principes directeurs suivants:

– L’humain: communiquer & entraîner constamment les collaborateurs

– L’approche offensive: utiliser le hacking éthique

Une culture sécurité : “Think like an attacker”. L’équipe cyber travaille au maintien d’une forte culture sécurité au sein de l’entreprise à tous les niveaux: des dirigeants aux développeurs en passant par les entrepôts. Elle maintient des canaux de communication et d’échanges permanents: one-to-one, demo, stand up, conférences, session de rétrospective, formation,…

Cette approche amène à entraîner régulièrement nos collaborateurs par des pièges en conditions réelles (phishing, intrusion physique, clé USB, ransomware, backdoor dans logiciel de vidéoconférence, social engineering, …) et des opérations de red teams organisées par l’équipe de sécurité. L’équipe de sécurité réalise tout type d’opérations “red teams” en fonction des menaces auxquelles ManoMano doit faire face, avec des intrusions physique dans nos bureaux de Barcelone et Paris ou en remote.

FINALISTE : F-Secure

PITCH : Depuis plus de 30 ans, F-Secure œuvre à la démocratisation des solutions de cyber-défense. Les solutions EDR ont démontré toutes leurs pertinences pour détecter suffisamment tôt les cyber-attaques.

Mais le constat est que toutes les structures n’ont pas la capacité à gérer ce type de solution en interne et que pour d’autres le budget à engager pour une solution managée est parfois rédhibitoire. Afin de rendre la sécurité accessible à tous ; nous avons mis en place une offre de SOC à la demande nommée « Elevate to F-Secure ».

Il s’agit d’une voie intermédiaire qui consiste à gérer la supervision de l’EDR en interne et de pouvoir escalader un ticket d’investigation et de remédiation à notre équipe MDR.

Dans les faits, une sonde est installée sur les postes de travail et serveurs. Cette sonde envoie uniquement les évènements de sécurité vers notre système central où ils subissent de nombreuses analyses. Une détection avérée est notée par un code couleur. La couleur rouge déclenche l’isolation automatique. L’attaque est alors contenue.

Depuis son interface web le client doit juste cliquer sur le bouton « Elevate to F-secure » pour mettre au travail l’équipe MDR.

L’innovation dans l’offre Elevate to F-Secure est que celle-ci arrive de notre division service. Elle est l’émanation de ce que nous appelons la co-sécurité que l’on pourrez résumer ainsi : personne ne devrait avoir à traiter un incident cyber seul. Pour F-Secure cela implique une très grande agilité pour pouvoir répondre en moins de 2 heures à un client sans aucun référentiel technique.

L’isolation automatique bloque l’attaque dès la phase d’initiation grâce aux règles d’isolation automatique. L’investigation et le confinement sont réalisés 2h après l’Elevate to F-secure et la remédiation complète est inférieure à 72h. Le résultat indirect est l’acquisition de compétences pour le client et il alimente la réflexion vers du MSSP.

Catégorie DATA



FINALISTE : Agence de Service et de Paiement de l’Etat & Suadeo

PROJET : Mieux lutter contre la fraude aux subventions de l’activité partielle grâce à une réelle réactivité des métiers, facilitée par une transformation et une circulation agile de la donnée.

PITCH : L’Agence de Service et de Paiement de l’Etat (ASP) est engagée dans la mise en œuvre de plus de 200 aides pour le compte de l’Union européenne, l’État Français et les collectivités territoriales, pour un montant total annuel de plus de 40 milliards d’euros. L’ASP est aussi mandatée par le gouvernement pour la mise à disposition de la plateforme de gestion des dossiers d’aide et le versement des subventions dont celle liée à l’activité partielle / chômage partiel.

Depuis le début de la crise sanitaire Covid-19 le nombre de demandes d’aides à l’activité partielle ont connu une augmentation sans précédent, au mois d’avril 2020, au plus fort de la crise sanitaire, 1,2 million d’établissements ont déposé des demandes d’aides préalables pour 12,2 millions de salariés.

C’est dans un contexte d’urgence , caractérisé par une situation organisationnelle et économique du pays des plus difficiles que l’ASP devait traiter les demandes et les versements d’aides à l’activité partielles dans les délais les plus brefs. Cependant des cas de fraudes notamment par usurpation d’identité d’entreprises réelles avaient été détectés.

L’Agence de Service et de Paiement de l’Etat (ASP) a saisi l’occasion pour moderniser son outil de pilotage afin d’optimiser sa lutte contre la fraude liés aux demandes d’aides à l’activité partielle.

FINALISTE : Michelin & Havas DBI

PROJET : Comment accroître la connaissance client pour mieux engager les prospects

PITCH : Nous avons utilisé la solution Google Analytics 360 afin de dresser le profile de l’audience « convertisseur » de Michelin. Cette audience étant les prospects ayant réalisés un configurateur de véhicule pour recevoir une recommandation produit (pneus) et ayant choisi un revendeur en ligne pour aller acheter ce produit.

L’étude a permis de fournir à chaque pays le profil type de cette audience avec des critères discriminants et activable en programmatique. Ce point était très important, car les définitions de cible marketing ne sont pas toujours basées sur des éléments que l’on peut acheter en media programmatique.

En plus de cela, nous avons également fourni des recommandations sur le parcours des prospects, la meilleure page d’arrivée à utiliser, les devices à cibler (études des parcours mobile/desktop), le potentiel de remarketing par marché (étude des utilisateurs nouveau/revenant) et bien sur la performance par levier, incluant les leviers gratuit (SEO, Referral, email…)

FINALISTE : Orange & Havas DBI

PROJET : Modernisation et transformation de l’usage d’une base média client à des fins d’analyse et d’insight au sein d’un dashboard automatisé.

PITCH : Pour un acteur majeur des télécommunications, nous avons opéré un travail de rationalisation, de centralisation et d’automatisation de l’ensemble de ses données issues de sa base média. L’idée était de pouvoir réunir, au sein d’un même outil de data visualisation, l’intégralité des données issues des campagnes media du client. Ce projet a été réalisé afin d’optimiser la visibilité et la compréhension des données côté client, avec pour objectif de lui permette de mieux mesurer l’ensemble de ses campagnes média.

Ce travail a été opéré autour de trois grands axes : la collecte, le stockage et la visualisation de l’ensemble des données à travers un dashboard automatisé.

Cela s’est traduit par la mobilisation de nombreux experts (2 data ingénieurs, 3 data analysts et 1 chef de projets) afin d’accompagner au mieux le client dans ce travail de transformation et d’automatisation de sa base média.

Le projet s’est concrétisé par la création d’un dashboard Power BI entièrement automatisé, centralisant l’ensemble des informations et KPIs clés liées aux campagnes média (en cours et passées) du client.

Catégorie EXPERIENCE UTILISATEURS

FINALISTE : Nice Aéroport Côte d’Azur & Isoskele

PITCH : En 2020, le trafic aérien a chuté de 66%. Une crise inédite pour les acteurs de ce secteur qui ont vu leur activité commerciale réduite à son minimum, tout comme les occasions de communiquer avec leurs clients...

Les équipes marketing de l’Aéroport Nice Côte d’Azur ont mis à profit ce temps suspendu pour remettre à plat les parcours des clients de l’aéroport, convaincues que la data était le carburant le plus puissant pour faire redécoller l’expérience clients...Cette data était néanmoins dispersée au sein de 8 écosystèmes distincts et hermétiques les uns aux autres. Seule une partie de ces datas propriétaires étaient exploitées pour animer la relation client. Par ailleurs l’outil de gestion de campagne (OGC) était vieillissant et les possibilités de personnalisation des campagnes limitées. De ce constat est née la conviction qu’un redimensionnement des outils marketing était nécessaire….

Alors comment rendre plus performant et plus juste le parcours des clients de l’Aéroport Nice Côte d’Azur en exploitant pleinement la data disponible ? Comme une idée de CDP dans l’air !

FINALISTE : Orange 5G Lab

PITCH : Le programme de co-innovation Orange 5G Lab s’adresse aux différents acteurs économiques : start-up, collectivités locales, PME/TPE et grandes entreprises, et propose un accompagnement sur la 5G ainsi qu’un lieu de découverte et d’expérimentations.

La découverte de la 5G se fait par des démonstrations concrètes de cas d'usage de la 5G, pour tous les secteurs d'activité, dans nos showrooms en France ou à l'étranger. Les visites sont adaptées au profil du visiteur et à ses besoins. La découverte est également possible en ligne grâce à un showroom virtuel, une série de webinaires 5G inspirants et des témoignages de nos partenaires 5G.

L’expérimentation est une opportunité pour les entreprises de tester leurs produits et services avant leur déploiement et dans un environnement 5G, en conditions réelles. Nos laboratoires sont équipés d'infrastructures réseaux 5G d'aujourd'hui et de demain. Pour être pleinement efficaces, nous fournissons également pour les tests du matériel 5G comme des routeurs, des smartphones, des tablettes, des casques. Les expérimentations sont assistées par nos équipes, d’experts sur des thématiques propres à la 5G et de spécialistes de différents secteurs d'activité.

FINALISTE : Talan

PROJET : application SDRApps

PITCH : L'application SDRApps facilite la prise en charge de la complication la plus grave des infections pulmonaires, le Syndrome de Détresse Respiratoire Aigüe (SDRA). Il s’agit de la forme la plus grave de la COVID-19. Elle bénéficie donc à tous les patients COVID-19 hospitalisés en réanimation et placés sous assistante respiratoire. L’objectif principal est d’éviter la surmortalité des patients souffrant de SDRA grâce à l’optimisation des réglages du respirateur et donc l’amélioration de l’oxygénation. Jusqu’alors, aucune application ne regroupait tous les outils indispensables au réglage du respirateur de ces patients.

L’évaluation de la mécanique ventilatoire est facilitée à travers 20 outils et différents calculs automatisés. Les résultats de ces calculs permettent de personnaliser la ventilation des patients en SDRA. Ils sont basés sur les recommandations formalisées par les experts des principales organisations de référence ainsi que sur l’analyse de la littérature scientifique.

L’application SDRApps participe à un meilleur suivi du malade avec la génération automatique d’une fiche de synthèse des paramètres respiratoires pour le dossier du patient. Elle constitue aussi un outil pédagogique puisqu’elle intègre 25 fiches explicatives avec une bibliographie riche. Des vidéos explicatives permettent de reproduire les manœuvres utilisées dans l’application.

Cette application est à la fois simple d’utilisation, gratuite et accessible à tous les professionnels de santé. Au bout d’un mois de mise à disposition, ce sont 5000 professionnels dans 60 pays, dont 3500 utilisateurs en France qui l’ont utilisée au profit des patients.

Catégorie GREEN IT

FINALISTE : AVOB

PROJET : MyITManager, la solution de sobriété numérique et de performance des parcs informatiques

PITCH : Fruit d’un travail de R&D de plus de 10 ans, notre solution est unique sur le marché tant par la granularité des analyses effectuées, que par la combinaison de notre plateforme SaaS et de notre agent léger local.

AVOB MyITManager simplifie la gestion du parc informatique par la centralisation des données sur la plateforme et permet d’obtenir des mesures précises en temps réel des consommations et de l’empreinte carbone des ordinateurs. L’analyse fine des données aide ainsi à nos clients à mettre en place des actions correctives pour réduire leur impact environnemental et réaliser jusqu’à 50% d’économies en moyenne.

Grâce au pilotage automatique des équipements, les gestionnaires ont une maîtrise totale de leur parc informatique et peuvent contrôler à distance de manière dynamique l’ensemble des postes (mise en veille, extinction, réveil, redémarrage), optimiser le déploiement des mises à jour, gérer les écrans externes. Ainsi, la solution permet d’améliorer la disponibilité et les performances du parc IT, et donc, d’améliorer le confort utilisateur. Le widget intégré sur chaque PC permet aussi d’impliquer les collaborateurs dans la stratégie globale de réduction des usages et des consommations.

En plus d’apporter un moyen d’optimisation des usages, notre solution apporte également une aide à l’allongement de la durée de vie des équipements de 20% à 25%.

FINALISTE : CTI Strasbourg

PROJET : Construire et gérer un datacenter éco-responsable

PITCH : Pour rendre efficient le système d'information de l’Assurance Maladie et répondre à son essor, les équipements informatiques ont été réorganisés sous forme de datacenters : ensemble de salles sécurisées avec une production de froid et d'électricité fiable et continue.

Un nouveau datacenter a du être mis en œuvre en 2017. Après étude, le site de la CARSAT Alsace-Moselle a été retenu pour ce projet car il est situé à proximité du CTI.

Les règles de l’art de la construction et de l'exploitation des datacenters combinées à des technologies éco responsables ont permis de réduire significativement son impact environnemental.

Ainsi, les solutions de production d'électricité et gestion des flux d'air dans les salles ont permis de de réduire la facture énergétique ANNUELLE (à projeter sur 25 ans pour ce projet durable) :

> de - 1,8 MWh d'électricité, soit - 155 Tonnes Équivalent Pétrole (TEP),

> de - 300 Tonnes Équivalent C02 (TECo2), soit l’équivalent de 2,7 millions de km en voiture,

> de - 30% sur les coûts de fonctionnement.

Catégorie TRANSFORMATION / INNOVATION

FINALISTE : AiiNTENSE & Talan



PITCH : Il y a plusieurs mois, Talan s’est associé à AiiNTENSE, start-up spécialisée dans les neurosciences, afin de développer des solutions technologiques basées sur de l’intelligence artificielle au service des patients en réanimation neurologique.

L’objectif de ces solutions est de fournir des outils d’aide à la décision indispensables en réanimation pour évaluer au mieux l’état neurologique des patients. En effet, grâce à des assistants cognitifs d’aide à la décision, des services de télé expertise et la collecte de données dans une interface unique, ces solutions créent un environnement de travail collaboratif centré sur les soins et adaptés aux besoins hospitaliers. Un véritable atout qui permet une meilleure prise en charge et le suivi des patients.

Ces outils innovants et intuitifs apportent également une meilleure interopérabilité des données face à l’hétérogénéité des différentes solutions logicielles des hôpitaux et la diversité des observations cliniques. Le partenariat avec AiiNTENSE et les solutions qui en découlent illustrent parfaitement la raison d’être de Talan : « Nous croyons que seule une pratique humaniste de la technologie fera du nouvel âge numérique une ère de progrès pour tous ». Nous sommes convaincus que c’est véritablement en étant au service de l’humain que les technologies déploient tout leur potentiel.

FINALISTE : Franprix

PROJET : Système d’encaissement innovant basé sur le cloud Franprix Support

PITCH : Franprix a développé, en collaboration avec Asten Retail, un système d’encaissement innovant et agile basé sur le cloud. Cette solution est commune à tous les magasins de notre enseigne. Elle s’inscrit dans une démarche de digitalisation et d’omnicanalité de Franprix, tout en renforçant l’efficience des processus de gestion.

FINALISTE : Palo Alto Networks

PROJET : Meilleure solution de sécurité du cloud Palo Alto Networks

PITCH : Ces technologies sont déployées pour protéger les données et/ou les applications dans un environnement de cloud computing. Elles peuvent également protéger l'infrastructure de cloud computing elle-même.

Les préoccupations en matière de sécurité du cloud computing sont nombreuses, tant pour les fournisseurs que pour leurs clients - et inclus des problèmes de sécurité et de confidentialité, les questions de conformité et les problèmes juridiques/contractuels.

Les solutions ou services de cette catégorie peuvent assurer la protection des données ou des applications dans le cloud, la protection du trafic entre les entreprises et leurs fournisseurs de services dans le cloud, la gestion des politiques et les capacités de cryptage, l'accès et l'utilisation par des utilisateurs privilégiés et la protection des données.