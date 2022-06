Silicon Day Workplace : les 3 raisons d’y participer

Rendez-vous le 14 juin au coeur de Paris pour assister au Silicon Day Workplace. Venez partager les retours d’expérience et les analyses de DSI et d’experts qui déploient leur digital workplace à l’heure du travail hybride. Vous hésitez encore ? Voici 3 raisons pour vous convaincre de nous y rejoindre.

Le travail hybride est un modèle d’organisation appelé à se généraliser sous le coup de la multiplication des accords de télétravail. Et le mouvement est déjà largement engagé !

Selon Gartner, les travailleurs à distance représentent 53% de la main-d’œuvre aux États-Unis en 2022. Ils constitueraient 52% des effectifs au Royaume-Uni, 37% en Allemagne et 33% en France.

De son côté, le cabinet Lecko affirme qu’au delà de 2 jours par semaine, il est nécéssaire de revoir l’organisation de l’entreprise. « Aujourd’hui, nous avons atteint un plafonnement des usages de la technologie en entreprise » analyse Arnaud Rayrole, son dirigeant, qui recommande de remettre à plat les pratiques du travail pour éviter la multiplication des mauvaises pratiques dans l’utilisation des outils collaboratifs

Silicon Day Workplace : travail hybride et nouvelles pratiques

Comment développer une Digitale Workplace qui s’adapte aux nouvelles pratiques du travail hybride ? C’est le fil rouge du prochain Silicon Day Workplace proposé par Silicon.fr le 14 juin.

Nous partagerons l’expérience de Dominique Delattre Demetz, la directrice Environnement de Travail de Saint-Gobain sur la nécessité d’adopter de nouveaux processus de travail.

Avec Cédric Voisin, le directeur de la sécurité des systèmes d’information de Doctolib, nous évoquerons la stratégie déployée pour sécuriser les postes de travail des collaborateurs et les données de l’entreprise.

Autre sujet abordé : le choix d’une solution de communications unifiées. Alix de Nadaillac, CTO – Responsable Production pour Printemps Department Store, viendra expliquer son approche pragmatique tandis que Didier Lambert, fondateur de Hubtic, nous donnera un panorama des offres.

La question de la sobriété numérique commence à s’imposer comme une problématique majeure. Olivier Hoberdon, DSI de Bouygues SA et co-animateur de BYTECH, la communauté IT et Digital du Groupe Bouygues, expliquera son approche du sujet.

Pour pousser la réflexion, nous nous interrogerons sur le futur – Metavers et Digital Workplace : l’avenir de la collaboration en entreprise ? – avec Fanny Parise, anthropologue au sein de l’Institut Lémanique de Théologie Pratique qui viendra proposer un décryptage des possibles.

Mais à quoi pourrait ressembler une Workplace idéale ? Nous conclurons ce Silicon Day avec Camille Rabineau, urbaniste et créatrice du cabinet « Comme on travaille » pour dessiner les contours d’un environnement de travail choisi.

Pour nourrir vos réflexions et échanger avec vos pairs, rejoignez-nous le 14 juin