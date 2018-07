Silicon Innovation Awards : les lauréats de l’édition 2018

Pour sa 1ère édition, les Silicon Innovation Awards ont récompensé les solutions technologiques et les applications qui portent les clés de l’évolution et de la transformation des entreprises et des organisations, et par là, de notre société.

Au terme du vote et de la délibération des 20 membres du Jury, décideurs du monde de l’IT et de l’Innovation, les lauréats sont :

SILICON CLOUD / Prix de la meilleure application cloud professionnelle

> Outscale

SILICON GDPR / Prix de la meilleure solution pour la mise en conformité RGPD

> Values Associates

SILICON IOT / Prix de l’objet ou dispositif connecté professionnel le plus innovant

> Casky

SILICON INDUSTRIE 4.0 / Prix de la meilleure utilisation industrielle des technologies IOT, robotique, 3D.

> CYM

SILICON SECURITE NUMERIQUE / Prix de la meilleure solution de sécurité des nouveaux environnements (cloud, IOT)

> Brainwave

SILICON IA / Prix de la meilleure innovation en Intelligence Artificielle

> Skillogs

SILICON BIG DATA / Prix de la meilleure plateforme d’exploitation massive de données

> Forepaas

SILICON RESEAUX / Prix de la meilleure solution de convergence réseau

> Limelight Networks

SILICON WORKSPACE / Prix de la meilleure solution technique pour l’évolution des espaces professionnels

> Bird Office

SILICON SMART CITIES / Prix de la meilleure solution pour la ville, l’habitat et les transports connectés

> Dassault Systèmes

SILICON MOBILITE / Prix de la solution technique améliorant la mobilité de professionnels

> Sea Bubbles

SILICON MENTION SPECIALE DU JURY



> Parade

SILICON GRAND PRIX DU JURY

> Sea Bubbles