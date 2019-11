Silicon lance sa version magazine

Près de 20 ans plus tard, en plein cycle de transformation numérique, Silicon fait sa première incursion en dehors des sentiers du Web et enfile son nouveau costume (en papier) : un magazine.

Une nouvelle étape sans changer l’ADN : informer et éclairer sur les défis de l’IT à l’heure où le Cloud rebat les cartes de tout un secteur.

Face à la profusion d’informations disponibles sur le web et sur mobile, c’est vous – DSI, RSSI et professionnels de l’IT – qui nous avez dit votre besoin de prendre du recul.

Loin des écrans, sans lumière bleue, avec ce confort de lecture que procure un magazine, vous souhaitiez des formats plus longs pour vous aider à relever vos défis professionnels en partageant les meilleures pratiques.

Nous vous avons entendu.

Ce premier numéro de Silicon fait la part belle aux Insights : comment gérer le passage au multi-Cloud, comprendre les enjeux du Back Up as a service ou appréhender les nouvelles compétences métier de la DSI. C’est aussi le lieu où les professionnels prennent la parole pour exposer une opinion ou analyser une problématique technologique.

Nous sommes impatients d’avoir vos retours pour construire un Silicon numéro 2 qui réponde à votre besoin d’information.

Si vous souhaitez obtenir Silicon c’est ici .

Bonne lecture.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.