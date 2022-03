Silicon Week : 3 jours pour échanger sur les enjeux IT

Durant 3 jours – 15, 16 et 17 mars – la Silicon Week vous propose d’éclairer les principaux enjeux IT de 2022 avec une multitude de retours d’expérience de DSI, de RSSI et d’experts. Inscrivez-vous à une ou plusieurs sessions pour confronter vos méthodes à celles de vos pairs. On vous attend !

La transformation numérique ne s’est pas arrêtée avec la pandémie…Bien au contraire, on assiste à une accélération dictée par l’adoption massive du Cloud, le développement du travail hybride et les politiques RSE.

Autant de défis à relever pour les professionnels IT, dans un contexte où les systèmes d’information sont soumis à une déferlante d’attaques cyber et à la crainte d’une montée en puissance avec le conflit Russie-Ukraine.

Comment appréhender ces enjeux ? En partageant retours d’expérience, bonnes pratiques et réflexions stratégiques.

Une journée dédiée à la cybersécurité

Parmi les temps fort de cette Silicon Week, la première journée sera dédiée aux problématiques de cybersécurité, avec notamment une table ronde intitulée » Comment rendre son SI éligible à la cyber assurance ? »



A suivre également au cours du premier jour, deux rencontres avec des hackers éthiques pour aborder les approches de » cybersécurité offensive » et de bug bounty.



Enfin, un rendez-vous avec le CESIN sera l’occasion de faire un instantané sur les projets et les attentes des RSSI.

A l’heure des projets Data, de la Digital Workplace et du Cloud

Après la vague Big Data qui a essaimé autant de stratégie data driven que de projets ratés, la maturité des projets est désormais à l’ordre du jour. Une question de méthodologie plus que de choix technologique. Ce sera le thème d’une table ronde.

On les dit susceptibles de transformer nos villes et nos organisations. Mais les données brutes, qu’elles soient ouvertes ou non, sont encadrées par des usages réglementés dès lors qu’elles contiennent des informations à caractère personnel. Comment valoriser les données accessibles dans son organisation ? Quelles interfaces, quels modèles et quelles formes de consolidation et de restitution retenir, en fonction des objectifs fixés ? On en parlera notamment avec Pejman Gohari, le CDAO de BPI France.



Autre thématique majeur de cette Silicon Week, la Digital Workplace sera abordée en particulier sous l’angle de la sécurisation des terminaux. Un enjeu majeur à l’heure où le travail hybride semble d’imposer comme une nouvelle norme et modifie les règles de responsabilité et de confidentialité des données.



Evidemment, la Silicon Week réserve une part de son programme pour aborder la thématique du Cloud avec notamment un angle juridique pour sécuriser ses contrats et une approche financière pour contrôler ses coûts.

Consultez le programme complet et inscrivez-vous ici