Skyhigh Security, l’ex-SSE McAfee-FireEye, voit le jour

Skyhigh Security, l’entité née de l’activité Secure Service Edge (SSE) de McAfee Enterprise et de FireEye, voit le jour.

Skyhigh Security, l’entité qui reprend l’activité Secure Service Edge (SSE) de McAfee Enterprise et de FireEye, est lancée.

Plus tôt cette année, le fonds d’investissement américain Symphony Technology Group (STG) avait déjà annoncé son intention de diviser McAfee Enterprise en deux entités : Trellix et Skyhigh Security. C’est chose faite, dorénavant.

Skyhigh Security et Trellix, sa société sœur, appartiennent donc au fonds. Les firmes ont été créées à la suite des rachats en 2021 de McAfee Enterprise par STG pour 4 milliards de dollars, et de FireEye pour 1,2 milliard de dollars. Leurs pilotes respectifs, Gee Rittenhouse (CEO de Skyhigh Security) et Bryan Palma (CEO de Trellix), sont tous deux d'anciens dirigeants de la sécurité des systèmes d'information de Cisco.

Les deux organisations adressent des segments de marché spécifiques. La firme Trellix s’active sur le marché des plateformes logicielles de détection et de réponse étendues (XDR). L’entreprise Skyhigh Security, de son côté, se concentre sur les services de sécurité en périphérie de réseau (SSE).

Au-delà de la sécurité « zero trust »

Le portefeuille SSE de Skyhigh Security inclut différentes technologies. Les briques SWG (sécurisation de l’accès web par proxy), CASB (sécurisation de l’accès au SaaS par proxy et API) et ZTNA (sécurisation de l’accès distant aux applications privées) en font partie.

Il ne s’agit donc pas seulement de protéger l’accès à une application. Il est également question d’étudier les usages et les comportements pour mieux protéger les données, une fois l’accès validé. Gee Rittenhouse l’a expliqué dans les colonnes de The Register.

« Que se passe-t-il une fois l’accès obtenu ? Comment protéger l’information et les données sensibles après une connexion, après les étapes du zero trust franchies ? », a questionné le dirigeant.

Skyhigh Security fait partie des fournisseurs SSE qui se proposent de renforcer la protection de ces flux d’information dans des environnement hybrides, multicloud et hautement collaboratifs.