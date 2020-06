Slack Connect arrive dans le vivier de la collaboration interentreprises

Remplacer les e-mails ? Très peu pour Slack. Stewart Butterfield, cofondateur et principal dirigeant de l’entreprise, a tenu à réaffirmer cette position.

En toile de fond, le lancement de Slack Connect. Testée depuis février, cette fonctionnalité constitue une extension des espaces de communication interentreprises dits « canaux partagés ».

Ces derniers étaient accessibles depuis un peu plus d’un an aux clients du forfait Enterprise Grid. Ils permettaient la collaboration entre les membres de deux organisations différentes.

Les voilà ouverts à toutes les offres payantes de Slack, avec une capacité maximale portée à 20 organisations par canal partagé. Un élargissement à la version gratuite n’est pas exclu (Stewart Butterfield donne l’exemple de l’organisation d’un mariage).

S’il ne s’agit officiellement pas de remplacer l’e-mail, Slack évoque, sur la page de présentation du produit, une « alternative »*. Plus sûre, notamment, car fonctionnant sur le modèle du réseau privé. Mais aussi plus organisée, entre autres de par la disponibilité d’un historique.

Certaines fonctions de Slack n’y sont pas encore intégrées. Par exemple la gestion des clés de chiffrement (EKM, en partenariat avec AWS). Ou la jonction avec Outlook et Google Agenda – illustrée ci-dessous.

Le chantier Slack Connect a impliqué des travaux sur l’UI, pour mieux différencier les communications internes et externes. Il a également fallu porter attention au maintien des exigences de sécurité et de conformité de chacune des organisations participantes.

* Ce qui n’empêche pas de monter des passerelles avec les e-mails. Par exemple en permettant de les lire et d’y répondre dans Slack.

Illustrations © Slack

