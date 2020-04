Slack établit la connexion téléphonique avec Teams

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Lancer et rejoindre des appels Teams depuis Slack ? Une application le permet désormais.

Elle vient compléter un catalogue d’intégrations qui comprenait déjà BlueJeans, Daily.co, GoToMeeting, Hangouts, join.me, Skype, Webex et Zoom.

Les propriétaires et les administrateurs des espaces de travail Slack peuvent paramétrer certains de ces services comme « application d’appel par défaut ». En l’occurrence, BlueJeans, GoToMeeting, Hangouts, Webex et Zoom.

Il existe des limites propres à chaque solution. Par exemple, sur Skype, un maximum de 10 participants par appel vidéo et 25 par appel audio. Ou, avec Zoom, l’impossibilité de connecter un compte à plusieurs espaces de travail Slack simultanément.

La méthode « universelle » pour lancer un appel repose sur les commandes slash : /bluejeans, /daily, /g2m, /hangout, /joinme, /skype, /zoom… et /teams-calls.

Dans le cas de Teams, on peut saisir cette commande dans tout canal, groupe ou message direct. Autre possibilité : utiliser le nouveau bouton « Raccourcis » (fonctionne aussi pour Jabber et Teams). Et pour rejoindre des réunions, utiliser les rappels des agendas Google et Outlook.

Les applications Jabber et Zoom gèrent aussi la communication avec des numéros de téléphone. Au même titre que Dialpad et RingCentral. Ce n’est pas encore le cas pour Teams.

Illustrations © Slack