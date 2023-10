Slack coupe le cordon avec l’API Twitter

Face aux restrictions sur l’API Twitter/X, Slack a dit stop.

Cette décision a eu un double effet. D’une part, la fin de l’application Twitter pour Slack, « retirée des quelques espaces de travail où elle était encore installée ».

De l’autre, la fermeture du compte @SlackStatus. Les informations sur les incidents sont désormais à retrouver sur la page de statut – et sur ses flux Atom/RSS.

We have made the decision to retire this account. Moving forward, the Slack Status site, https://t.co/pvGy3wW3MN, will be the source of truth for all incident news. Alerts will also be available through the RSS and Atom feeds linked at the bottom of the Slack Status home page.

— Slack Status (@SlackStatus) October 19, 2023