Slack retravaille son interface à renfort de raccourcis

Les utilisateurs de Slack vont devoir s’y faire : la barre de recherche va changer d’emplacement.

Cette modification n’arrive pas seule. Elle s’inscrit dans une « nouvelle expérience » en cours de déploiement sur le client de bureau. Les applications mobiles évolueront par après.

Le champ de recherche va remonter au centre de la barre de titre. À sa gauche se trouveront les flèches et l’icône « Historique » qui permettent d’accéder aux conversations récemment consultées.

Ces deux éléments se trouvent actuellement dans la barre latérale. Laquelle évoluera elle aussi avec, dans sa partie supérieure, de quoi favoriser l’accès aux threads, aux mentions et réactions, aux éléments enregistrés, aux canaux, aux utilisateurs, aux applications et aux fichiers.

Apparaîtra par aileurs un bouton de rédaction pour composer des messages depuis n’importe quel emplacement.

L’une des nouveautés sera réservée aux forfaits payants (Standard, Plus, Enteprise Grid). En l’occurrence, les sections personnalisées. On pourra y ranger canaux, messages directs et applications, triés par projets, par équipes ou selon le type de travail effectué. L’application mobile Slack ne permettra que de visualiser ces sections ; pas d’en créer.

Autre icône à venir : un éclair, en bas à gauche de la zone de message. Il donnera accès à des actions rapides. D’une part intégrées à Slack (rappels, mémos, appels, commandes de barre oblique…). De l’autre, issues d’applications tierces (Simple Poll, Webex Meetings et Freshdesk seront sur la liste).

Illustrations © Slack

