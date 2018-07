Slack : la recherche enfin améliorée avec une vue étendue et des filtres

Slack a beau revendiquer 8 millions d’utilisateurs quotidiens et 3 millions d’utilisateurs payants, la plateforme de messagerie collaborative en mode SaaS (Logiciel en tant que Service) ne disposait pas à ce jour d’une fonctionnalité de recherche digne de ce nom.

Des améliorations plébiscitées

Or, le service a indexé plus de 100 milliards de messages et autres interactions, en ajoutant chaque mois des milliards.

Il était donc urgent que Slack mette à niveau sa fonctionnalité de recherche.

C’est en substance ce qu’explique le groupe dans un billet de blog : « Personne n’a le temps de parcourir des dizaines de discussions pour trouver un message ou un fichier dont ils ont besoin pour travailler. Ainsi, à partir d’aujourd’hui, vous pouvez retrouver plus rapidement des informations dans Slack – qu’il s’agisse d’un message d’une personne en particulier ou d’un fichier spécifique publié sur une chaîne – grâce à l’ajout de nouveaux filtres de recherche simples. »

Vue étendue et filtres

L’outil de recherche se voit en effet amélioré, gagnant à la fois un affichage étendu et des filtres de recherche.

Pour en profiter il suffit de saisir du contenu dans le champ de recherche habituel. Les résultats suggérés apparaissent sous le champ de recherche.

Pour peaufiner sa recherche, l’utilisateur peut également appuyer sur Entrée afin d’ouvrir une vue élargie, qui présente des filtres pour affiner les résultats.

A sa discrétion, il pourra ainsi par exemple cocher une case à côté du nom d’un autre utilisateur pour trouver un message posté par ce dernier.

La recherche de chaînes de mots spécifiques est aussi au rendez-vous, ainsi que la recherche dans les messages directs et par type de fichier.

Une recherche 70 % plus rapide

Ajoutons à cela que Slack a injecté une dose d’intelligence à son outil qui fait que « les résultats de recherche deviennent plus intelligents » au fil du temps.

Slack estime de surcroît que la recherche est maintenant 70 % plus véloce suite à des améliorations sur le backend.

L’entreprise de préciser que d’autres améliorations sont prévues.

Le groupe dirigé par Stewart Butterfield n’est pas le seul fournisseur de solutions SaaS à se concentrer sur l’amélioration des fonctionnalités de recherche. Box vient en effet d’annoncer l’acquisition de Butter.ai dans le but d’intégrer des fonctions de recherche plus intelligentes dans sa plateforme.

