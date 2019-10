Slack rejoint Teams sur le terrain de l’automatisation

Un peu plus d’automatisation sur Slack.

Voilà la messagerie collaborative officiellement dotée d’un « générateur de flux de travail ».

L’outil est disponible avec les forfaits Standard, Plus et Entreprise Grid*. Il est accessible sur ordinateur, en cliquant sur le nom de l’espace de travail, en haut à gauche de l’interface.

With Workflow Builder, Slack users can easily create custom workflows that allow them to do all sorts of things, like:

❓ Standardize how requests are collected

⏰ Triage outages in real time

👋 Get new team members up to speed with welcome messageshttps://t.co/ZoagBJar3v

— Slack (@SlackHQ) October 15, 2019