Slack vs Teams : la bataille des chiffres s’intensifie

Nouvel épisode dans la « bataille des chiffres » entre Teams et Slack.

En juillet, Microsoft avait déclaré avoir atteint les 13 millions d’utilisateurs actifs par jour sur sa messagerie collaborative. Il n’avait toutefois pas fourni davantage de détails.

Slack vient de lui répliquer en annonçant avoir dépassé, en septembre, les 12 millions d’utilisateurs actifs par jour. Et il apporte quelques précisions, à commencer par sa définition des « utilisateurs actifs par jour » : ceux qui, sur une période de 24 heures, créent ou consomment du contenu.

Slack va plus loin en donnant quelques métriques d’engagement.

Les quelque 6 millions d’utilisateurs qui sont sur les offres payantes se connectent en moyenne « plus de 9 heures par jour », pour « environ 90 minutes » d’utilisation active.

Parmi ces 12 millions d’utilisateurs quotidiens figurent « près de 600 000 développeurs ».

Logos © Microsoft & Slack

