Collaboratif : Slack emboîte le pas à Teams sur la localisation des données

Où sont mes données ?

À cette question, les utilisateurs de Slack n’ont pour le moment qu’une réponse : aux États-Unis.

Ils devraient en avoir une deuxième d’ici à la fin de l’année.

Les clients des forfaits Plus et Enterprise Grid (destinés aux grandes entreprises) pourront en l’occurrence choisir de stocker leurs données en Allemagne, à Francfort.

D’autres régions suivront, assure Slack, sans plus de précisions, sinon que les données d’une même équipe ou d’une même organisation ne pourront pas être segmentées entre plusieurs zones.

New data residency requirements for your organization? With our upcoming release of data residency, you’ll be able to choose where your data is stored. What that means, and how Slack keeps your data secure: https://t.co/4kdaFKD4Ij

— Slack (@SlackHQ) September 11, 2019