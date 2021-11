Smartphones : Apple retrouve sa deuxième place

Samsung, Apple et Xiaomi dominent un marché des smartphones bousculé par la pénurie de composants au troisième trimestre 2021.

Apple est de retour à la deuxième place d’un marché mondial des smartphones en repli, a relevé Gartner. Selon la société d’études, 342 millions de smartphones ont été vendus dans le monde au troisième trimestre 2021. Un chiffre en baisse de 6,8% en glissement annuel.

La pénurie de composants a perturbé les calendriers de production, les stocks et la disponibilité des produits. Les ventes aux utilisateurs finaux s’en ressentent.

« Malgré la forte demande des clients, les ventes de smartphones ont reculé, en cause : des lancements de produits retardés, un calendrier de livraison plus long et un inventaire insuffisant au sein du canal de distribution », a déclaré Anshul Gupta, directeur de recherche.

Les calendriers de production de smartphones de base ont été davantage impactés que ceux des terminaux haut de gamme. Quels fournisseurs et marques profitent de la tendance ?

Apple entre Samsung et Xiaomi

Samsung reste le premier fournisseur mondial de smartphones (69 millions d’unités vendues sur le trimestre, soit 20,2% du marché). Malgré le repli global de ses ventes, le groupe sud-coréen profite d’une croissance de la demande pour ses terminaux 5G haut de gamme.

Apple, de son côté, a regagné sa position de numéro deux mondial (15% du marché avec 48,4 millions d’iPhone vendus). L’entreprise américaine devance ainsi Xiaomi. La firme chinoise se retrouve au troisième rang du classement (13% du marché des smartphones en volume).

Les autres vendeurs chinois du top 5 mondial, Vivo et OPPO, ont augmenté leurs parts de marché de 2,4 et 1,7 points, respectivement, au troisième trimestre.

(crédit photo via Pexels)