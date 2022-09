Smartphones : le haut de gamme résiste aux turbulences

Tensions géopolitiques, inflation et difficultés macroéconomiques impactent à la baisse le marché mondial des smartphones, relève IDC.

Selon les plus récentes prévisions de la société d’études de marché, les livraisons mondiales de smartphones reculeraient de 6,5% à 1,27 milliard d’unités en glissement annuel. Un recul supérieur de 3 points de pourcentage par rapport à l’hypothèse précédente.

La Chine devrait enregistrer la chute la plus marquée des ventes en volume de smartphones (-12,5% sur l’année). En revanche, l’Amérique du Nord et l’Europe de l’Ouest résisteraient.

Des marchés orientés sur les terminaux moyen et haut de gamme.

Hausse du prix de vente moyen

« Malgré la baisse des ventes en volume, au deuxième trimestre 2022 les prix de vente moyen (ASP) ont augmenté de 10% en glissement annuel. Et, sur l’ensemble de l’année 2022, ils devraient croître de 6,3% », a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche chez IDC.

De surcroît, ajoute l’analyste, le segment premium (plus de 800 $ l’unité) résiste aux turbulences économiques et représente désormais 16% (+4 points) du marché total des smartphones.

Aussi, les ventes en volume d’appareils de plus de 1000 $ l’unité ont bondi de 35,2%, grâce au succès récent des smartphones pliables et aux produits phares haut de gamme des principaux fournisseurs du marché, Samsung et Apple en tête.

Ainsi, malgré la baisse globale du marché, les expéditions d’iPhone sous iOS devraient se maintenir en 2022 avec une croissance attendue de +0,5%.

Quant aux ventes en volume de smartphones sous Android, elles baisseraient de près de 8% cette année. En revanche, elles rebondiraient de 6,2% en 2023.

La tendance serait similaire (ou presque) pour le marché smartphones dans son ensemble.