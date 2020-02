Smartphones : la marque BlackBerry en fin de course ?

Que vont devenir les smartphones BlackBerry ?

La question se pose avec l’expiration de la licence que le groupe canadien avait concédée fin 2016 à la firme chinoise TCL.

Cette dernière conçoit, fabrique et distribue depuis lors des terminaux sous la marque BlackBerry.

Elle n’y sera plus autorisée passé le 31 août 2020. À moins de renouveler la licence, ce qui semble peu probable au regard de la communication officielle.

BlackBerry avait signé l’accord quelques mois après avoir annoncé délaisser le hardware pour se concentrer sur le logiciel et les services. Certains de ses derniers smartphones – parmi lesquels les milieu de gamme DTEK50 et DTEK60 – étaient déjà fabriqués par TCL.

Tous les appareils que le groupe chinois a produits par la suite tournent sous Android. Le dernier d’entre eux, le BlackBerry Key2 LE, était arrivé sur le marché à l’été 2018.

Il était question d’un Key3 pour l’été 2019, mais son lancement a été repoussé sans échéance, avec la perspective d’un éventuel modèle 5G.

TCL assurera la garantie jusqu’au 31 août 2022 ou aussi longtemps que le requièrent les lois des marchés où il opère.

Restent encore, en l’état, des « poches BlackBerry » en Inde et en Indonésie, où Optiemus Infracom et BB Merah Putih disposent eux aussi de licences.

Ayant capté jusqu’à 20 % du marché mondial (en 2009), la marque canadienne a aujourd’hui quasiment disparu des radars.

Photo d’illustration © BlackBerry

