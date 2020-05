Smartphones : Motion Sense, symbole des difficultés de Google ?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La technologie Motion Sense sera-t-elle au rendez-vous du Pixel 5 ?

Il est possible que non. Et pour cause : le smartphone n’embarquerait pas tous les composants nécessaires.

C’est le plus important d’entre eux qui lui ferait défaut : la puce Soli.

Celle-ci met en œuvre le principe du radar pour détecter les mouvements de la main.

Le Pixel 4 en est pourvu. Il l’exploite en combinaison avec ses capteurs en façade pour offrir des possibilités de contrôle gestuel de l’interface.

Le faible nombre de Pixel 4 et 4 XL vendus (environ 2 millions sur les 4e trimestre 2019 et 1er trimestre 2020, selon IDC) n’a pas permis à Motion Sense de trouver son public. Et la technologie n’a pas marqué les esprits de ceux qui l’ont prise en main.

Adieu Motion Sense… et les Pixel ?

Concernant son éventuelle disparition sur le Pixel 5, l’aspect réglementaire n’est pas à exclure. La puce fonctionne à 60 GHz. Une bande de fréquences qui requiert, dans certains pays, une licence… que Google n’aurait pas obtenue.

Autre possibilité : une volonté d’abaisser le coût de fabrication et par là même les prix de vente. Au lancement, le ticket d’entrée était à 769 € TTC pour le Pixel 4 et à 899 € pour le Pixel 4 XL.

Au-delà de Motion Sense, ce sont les smartphones Pixel qui pourraient tirer leur révérence*. L’équipe chargée de leur développement a perdu des pièces maîtresses ces derniers mois. Entre autres Mario Queiroz et Marc Levoy.

Le premier, ancien directeur de la BU smartphones Pixel, est parti en janvier. Il a rebondi chez Palo Alto Networks.

Le second, connu pour ses travaux dans la photographie informatique, fut l’un des artisans de l’appareil photo du Pixel 4, salué par la critique. Il a mis les voiles en mars.

Pour ce qui est de Soli, Google voit plus loin. Entre autres, des scénarios où la main ferait à la fois office d’interface et de contrôleur.

* On surveillera l’annonce du Pixel 4A, version « économique » du Pixel 4 attendue d’ici à fin mai. Il est question d’un tarif de base autour de 400 $ pour une configuration en Snapdragon 730 avec 6 Go de RAM, 64 Go de stockage, des APN de 12 et 8 mégapixels et une batterie de 3 000 mAh.

