Smartphones : Motorola s’appuie sur la 5G pour monter en gamme

Des smartphones haut de gamme ? Ce n’était plus monnaie courante chez Motorola ces dernières années.

La filiale de Lenovo avait développé une offre dense dans la fourchette de 200 à 400 € avec les familles moto g et One. Elle s’était aussi établie sur l’entrée de gamme avec les moto e.

En novembre 2019, l’annonce du Razr avait marqué un début de retour vers le premium. Ce modèle à clapet est disponible en France depuis quelques semaines pour un prix conseillé de 1 699 € TTC.

Avec le Motorola Edge+, tout juste officialisé, on n’est pas dans la même échelle tarifaire. Mais il faudra tout de même compter 999 $ HT aux États-Unis, où le lancement commercial interviendra le 14 mai, en exclusivité chez Verizon. Aucune information, en revanche, pour l’Europe, bien qu’une disponibilité soit prévue à terme dans « certains pays ».

On peut supposer que le déploiement de la 5G influencera fortement la distribution de ce smartphone. D’autant plus que la prise en charge du mmWave* (ondes millimétriques ; par convention, de 24 à 39 GHz) est l’un de ses principaux arguments. Et Motorola d’annoncer des débits théoriques de plus de 4 Gbit/s (avec agrégation de 8 canaux).

Écran et photo : Motorola monte en gamme

L’Edge+ peut également exploiter la 5G sub-6 GHz. C’est dans ces fréquences que les premiers déploiements se feront en France… lorsque les enchères seront bouclées.

Motorola l’a doté d’un écran 6,7 pouces (2 340 x 1 080 pixels) à 90 Hz avec lecteur d’empreintes digitales. Une seule configuration est disponible, à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage (non extensibles), avec une puce Snapdragon 865.

L’attirail photo se compose de quatre capteurs à l’arrière : 108 mégapixels f/1.8, 16 mégapixels f/2.2 (13 mm), 8 mégapixels f/2.4 (81 mm, zoom 2x) et ToF (mesure de profondeur). À l’avant, l’APN affiche 25 mégapixels (f/2.0).

Avec sa batterie 5 000 mAh (charge sans fil 15 W ; recharge inversée 5 W), l’Edge+ pèse 203 g, pour 9,6 mm d’épaisseur.

Il est un peu plus lourd que l’Edge : 188 g pour cette version « allégée » pourvue du même écran, mais d’un processeur Snapdragon 765, de 6 Go de RAM (en Europe) et de 128 Go de stockage (option microSD).

La 5G mmWave n’est pas non plus de la partie, au même titre que la recharge sans fil et le Wi-Fi 6. On retrouve, à l’arrière, les capteurs 8 et 16 mégapixels, addtionnés d’un 64 mégapixels (52 mm, f/1.8).

Prix annoncé pour l’unique configuration du Motorola Edge : 699 € TTC.

* La Commission européenne a privilégié un déploiement du mmWave entre 24,25 et 27,5 GHz. Les États-Unis ont opté pour les bandes 24,25-25,25 et 27,5-28,35 GHz.

Photos © Motorola