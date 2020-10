Smartphones : jusqu’où ira la recharge sans fil ?

Dans la bataille que les fabricants de smartphones se livrent sur la recharge sans fil, Xiaomi renchérit et annonce une technologie à 80 W.

Le recharge sans fil monte en puissance chez Xiaomi. L’entreprise chinoise vient de présenter une technologie capable de délivrer 80 W.

Performances annoncées sur une batterie de 4 000 mAh :

10 % de charge en 1 min 14 s

40 % en 8 min 14 s

100 % en 19 min



Le smartphone utilisé pour la démo ressemble au Mi 10 Ultra (en photo ci-contre). Ce dernier, disponible en Chine depuis quelques semaines, supporte la recharge sans fil à 50 W. Temps nécessaire pour une pleine recharge de la batterie 4 500 mAh : 40 minutes, selon Xiaomi. Dans la pratique, on est sous la demi-heure, selon certains tests.

La recharge sans fil à 30 W est plus répandue au catalogue du fabricant chinois. Elle a fait ses débuts commerciaux en septembre 2019 avec le Mi 9 Pro. Sur le papier, elle recharge la batterie de 3 300 mAh à 50 % en 25 minutes et à 100 % en 69 minutes.

Le socle de recharge 30 W n’est pas disponible sur la boutique française de Xiaomi (on trouve un modèle 20 W pour 29,99 € TTC). Les principaux distributeurs high-tech chinois livrant en France le vendent pour une trentaine d’euros.

Recharge sans fil : la Chine en pointe

OnePlus aussi en est à 30 W, avec le socle Warp Charge 30, disponible pour 69,95 € TTC sur la boutique française. Le OnePlus 8 Pro, annoncé en avril, est le premier smartphone compatible… et tout simplement le premier de la marque à disposer de la recharge sans fil. Promesse : une batterie 4 500 mAh rechargée à 50 % en 30 minutes. Là aussi, certains tests donnent de meilleurs résultats.

Oppo a également annoncé son premier smartphone avec recharge sans fil en avril : l’Ace 2. Il prend en charge une puissance de 40 W. On trouve les adaptateurs correspondants pour l’équivalent d’une quarantaine d’euros.

La technologie, nommée AirVOOC, est capable de monter à 65 W, comme annoncé en juin.

Du côté de Huawei, on commercialise, pour un prix conseillé de 69,99 € TTC en France, le SuperCharge, à 40 W.

Tous ces produits – qui dépassent pour la plupart les 200 g – sont propriétaires. Ils peuvent toutefois charger tous les appareils compatibles Qi, avec les limites de ce standard (10 W maximum).

En toile de fond, le développement de la 5G, plus énergivores que la 4G au niveau des terminaux.

Illustration principale © Samsung