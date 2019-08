Smartphones : Samsung et Huawei dominent un marché en repli

Les ventes mondiales de smartphones ont reculé de 1,7% au deuxième trimestre 2019. Mais Samsung et Huawei ont mieux résisté que la concurrence.

Le ralentissement de la demande « haut de gamme » impacte à la baisse les ventes mondiales de smartphones, rapporte le cabinet Gartner.

Au deuxième trimestre 2019, 368 millions de smartphones ont été vendus dans le monde. Un chiffre en repli de 1,7% par rapport à la même période l’an dernier.

« La demande de smartphones haut de gamme a ralenti à un rythme plus soutenu que la demande de smartphones de milieu et d’entrée de gamme », a déclaré Anshul Gupta, directeur de recherche chez Gartner.

Mais Samsung et Huawei, qui représentent ensemble « plus d’un tiers des ventes mondiales de smartphones », ont mieux résisté que d’autres.

Qu’en est-il dans le détail ?

Samsung et Huawei en croissance

Le fabricant sud-coréen Samsung, avec 75,1 millions d’unités livrées sur le trimestre (+3,8% par rapport au T2 2018), a conservé son titre de premier vendeur mondial de smartphones (20,4% de part de marché). La demande a été plus forte pour ses nouveaux smartphones d’entrée et milieu de gamme de la série Galaxy A, que pour le Galaxy S10 haut de gamme.

Second (15,8% de part), Huawei a été impacté par l’annonce de sanctions commerciales américaines à son encontre. Mais le groupe a également profité du report annoncé.

Porté par des ventes record en Chine (+31%), Huawei a généré la plus forte croissance du top 5 des vendeurs mondiaux de smartphones (+16,5% à 58 millions d’unités vendues).

Troisième, la firme californienne Apple (10,5% de part de marché des smartphones) affiche un repli de 13,8% de ses ventes d’iPhone en volume à 38,5 millions d’unités livrées.

Les groupes électroniques chinois Xiaomi (9% de part de marché) et Oppo (7,6%) et occupent les 4e et 5 positions du classement.

Sur l’année 2019 dans son ensemble, Gartner prévoit que les ventes mondiales de smartphones restent faibles en volume, à 1,5 milliards d’unités vendues tout de même.