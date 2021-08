Un « SMRgate » version SSD chez Western Digital ?

Le « SMRgate » n’a-t-il pas suffi à Western Digital ? L’affaire s’est déroulée l’an dernier. Le fabricant américain n’avait pas documenté – comme Seagate et Toshiba – l’usage d’une technologie sur certains de ses produits.

Cette technologie, c’est le SMR. Destinée à augmenter la densité surfacique des disques durs, elle superpose les pistes de données. D’où son nom d’« enregistrement magnétique bardeau » (shingled magnetic recording). Sur le papier, c’est une alternative intéressante face aux limites du PMR (perpendicular magnetic recording), aussi appelé CMR (conventional magnetic recording). Mais son fonctionnement ne convient pas à tous les usages. Il est notamment susceptible de poser des problèmes de performances en écriture.

Voici qu’on découvre un problème de même teneur avec un SSD. En l’occurrence, le Blue SN550 (M.2, NVMe). Comme dans le cas des disques SMR, la différence n’est pas perceptible aussi longtemps qu’on ne sature pas le cache (on dépasse les 2 Go/s). Mais si cela se produit (sur le SN550, avec une écriture de plus de 12 Go), l’écart est net. Avec TxBENCH, la vitesse maximale descend à 390 Mo/s sur un modèle fabriqué le 28 juillet 2021, contre 849 Mo/s sur un plus ancien doté de la même flash.

De l’un à l’autre, les identifiants de la puce mémoire et du firmware ont changé. Interpellé, Western Digital a reconnu les avoir modifiés. Dans la pratique, il a substitué à la TLC (3 bits/cellule) de la QLC (4 bits/cellule), meilleur marché… mais plus lente. Le tout sans modifier les prix de vente conseillés.

On nous affirme que le basculement est intervenu en juin 2021. Et que la fiche technique du SSD a fait l’objet d’une mise à jour en conséquence. La version actuelle n’apparaît cependant pas différente de cette archive datée de février.

À l’avenir, assure Western Digital, les changements de spécifications « pertinentes » sur des SSD internes entraîneront la création d’un numéro de modèle…

Photo d’illustration© Western Digital