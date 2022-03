Big data : Snowflake s’offre Streamlit pour 800 millions $

Snowflake, éditeur d’une plateforme de données nativement conçue pour le cloud, a négocié un accord d’acquisition de Streamlit. L’entreprise a été fondée en 2018 à San Francisco par Adrien Treuille, Amanda Kelly et Thiago Teixeira.

L’équipe a développé un framework open source conçu pour faciliter la création et le partage d’applications de données. L’offre cible les data scientists, les développeurs et les ingénieurs en machine learning (ML).

Snowflake fera l’acquisition de Streamlit pour 800 millions de dollars, dont 80% seront payés en actions et le reste en espèces. Le rachat est soumis aux conditions de clôture habituelles.

De l’entrepôt de données au développement

L’informaticien néerlandais Marcin Zukowski et deux ingénieurs français et ex-employés d’Oracle, Benoit Dageville et Thierry Cruanes, ont créé Snowflake en 2012. L’offre, à l’origine entrepôt de données, s’est étoffée depuis (data lake, ingénierie et science des données, etc.).

En rachetant Streamlit, Snowflake conforte ses capacités. « Nos clients communs créent des applications avec Streamlit et Snowflake depuis plusieurs années », a déclaré Chris Child, directeur management produit chez Snowflake. Lors d’un « hackaton interne l’an dernier, différentes équipes ont utilisé Streamlit pour créer des applications de qualité sur Snowflake en quelques jours et avec quelques lignes en Python. Rapprocher nos deux technologies est le moyen de rendre les applications de données accessibles à beaucoup plus de personnes. »

Snowflake a levé 1,4 milliard de dollars, avant son introduction en bourse en septembre 2020. Streamlit, qui revendique 8 millions de téléchargements pour sa technologie et des entreprises du classement Fortune 50 parmi ses clients, a levé 62 millions de dollars.

Wall Street est dans l’expectative.

Parallèlement à l’annonce du rachat de Streamlit, Snowflake a présenté des résultats financiers en hausse pour le 4ème trimestre et l’ensemble de son exercice fiscal 2022 clos le 31 janvier 2022. Toutefois, en fin de semaine dernière, le marché a sanctionné des perspectives de croissance jugées inférieures aux attentes pour l’année 2023.