Social Selling : Cisco marie WebEx à Accompany

Utiliser la puissance des réseaux sociaux dans le processus de vente, c’est le principe du Social Selling. Il faut ensuite mettre en oeuvre plusieurs techniques pour optimiser l’approche, en particulier déterminer le moment le plus opportun pour contacter un prospect.

C’est justement une fonctionnalité de l’offre d’Accompany que Cisco vient de racheter pour 270 millions de dollars. Lancée en 2016, l’offre associe une base de données portant sur « des millions de décideurs et d’entreprises », un moteur de recherche et un gestionnaire d’agendas. Elle est accessible sur plusieurs interfaces – Web, App mobile, des clients webmail (Gmail et Outlook) et Salesforce – via Amazon Web Services.

Enrichir les fonctionnalités de WebEX

Objectif de Cisco : rapprocher WebEx, sa solution de vidéoconférence collaborative avec Accompany qui intègre les réseaux sociaux, les messageries, les calendriers et les répertoires.