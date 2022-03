Solaris : Oracle ouvre les vannes de la livraison continue

Accéder aux dernières fonctionnalités de Solaris sans contrat de support. Ainsi pourrait-on résumer la promesse d’Oracle. Elle s’incarne dans une nouvelle édition de l’OS, lancée début mars. Son nom : CBE (Common Build Environment). Disponible pour AMD64 et SPARC, elle se destine officiellement au dev/test sur des projets non commerciaux et aux usages personnels hors production (licence « early adopter »).

Par « dernières fonctionnalités de Solaris », il faut entendre celles qu’Oracle distribue sous la forme de SRU (Support Repository Updates). Ces mises à jour mensuelles s’inscrivent dans le processus de livraison continue en place depuis début 2017. Elles embarquent tous les correctifs livrés dans le cadre des CPU (Critical Patch Updates) trimestriels.

Oracle ne s’engage pas sur la cadence de mise à jour de Solaris CBE. Les mises à jour pourront effectivement arriver des mois après les SRU auxquelles elles correspondent. Elles n’en contiendront par ailleurs pas l’ensemble des fonctionnalités, puisqu’elles se baseront sur une version de développement. La première CBE est ainsi assimilable à une bêta de Solaris 11.4.42, sorti il y a quelques semaines.

Les utilisateurs sans licence commerciale y gagneront des fonctionnalités nettement plus récentes que celles auxquelles ils pouvaient accéder jusqu’alors. En l’occurrence, celles de la dernière mineure (version 11.4), sortie en août 2018.

Des ISO et des images USB viennent d’être ajoutées sur le centre de téléchargement, en complément au dépôt Solaris. On rappellera qu’Oracle s’est engagé à fournir du support jusqu’en 2034.

CBE is core to how Solaris has been built for decades. used to get frozen at GA build (there are exceptions where it has had some updates). We were finding that the F/OSS delivered with Solaris needed too much build system change so we made a plan for a rolling CBE. 3/3

— Darren Moffat (@darrenmoffat) March 6, 2022