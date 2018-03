Solomon Hykes quitte Docker, la société qu’il a fondée

« Au revoir », c’est le titre du dernier billet de blog de Solomon Hykes en tant que fondateur et directeur technique (CTO) de Docker. Le franco-américain de 34 ans à l’origine du concept de container logiciel qui permet d’isoler une application pour pourvoir l’exécuter depuis n’importe quel cloud tire sa révérence.

Il tente néanmoins de dédramatiser son départ. Il se maintiendra au « board » de la startup valorisée 1,3 milliard de dollars et restera le temps qu’il faut pour trouver un nouveau CTO. Après dix ans à la tête de Dotcloud, devenue cinq ans plus tard Docker, Solomon Hykes entend désormais passer plus de temps auprès de sa famille et des ses amis tout en accompagnant les entrepreneurs du numérique.

L’aventure commençait il y a dix ans à Paris

Le diplômé de l’Epitech rappelle que l’aventure a commencé à Paris dans la cave de la maison maternelle à Montrouge avec ses amis Kamel Founadi et Sébastien Pahl. Après un passage au célèbre incubateur californien Y Combinator, le positionnement de ce qui allait devenir Docker prenait forme et connaissait une croissance exceptionnelle. Sa solution a été téléchargée plus de 29 milliards de fois !

Si le principe du container s’est généralisé, Docker devenant un nom commun, la société doit passer un nouveau stade de maturité. Il y a près d’un an, la licorne est allée chercher Steve Singh, un vétéran des nouvelles technologies qui est notamment passé par SAP et Talend pour occuper le poste de PDG.

Il s’agit aussi de monétiser le formidable succès de Docker. Alors que le runtime de Docker a été placé en open source, la société californienne lançait Il y a un an une Docker Enterprise Edition (EE). Destinée à rassurer les grandes entreprises, Docker EE facile la gestion et le déploiement des containers avec des fonctionnalités d’administration et de sécurisation accrues.

