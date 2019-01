Solutions RH : optimiser la donnée, une priorité contrariée

Les départements des ressources humaines tardent à se doter d’outils leur permettant d’optimiser la gestion des données RH. C’est ce que montrent les résultats d’enquêtes du cabinet Markess by Exaegis menées auprès d’un panel de décideurs RH et SIRH en France.

Ces résultats ont été présentés ce mardi 23 janvier dans le cadre des salons Solutions Ressources Humaines et E-Learning Expo. Ils se tiendront du 19 au 21 mars 2019 à Paris – Porte de Versailles. Que retenir de la présentation ?

52% des décideurs en ressources humaines et systèmes d’information RH interrogés considèrent la gestion de données RH (profils, compétences, évaluations, recrutements, rémunérations, carrières…) comme un enjeu stratégique pour l’entreprise.

Mais 28% seulement, en 2018, utilisaient des logiciels dédiés de management data (reporting, intégration et qualité de données). Ce taux devrait néanmoins augmenter de 19 points à horizon 2020.

Il s’agit en priorité de s’assurer de la confidentialité, de la qualité et de l’intégrité des données pour plus de 9 répondants sur 10. La conformité réglementaire (citée par 88% des répondants) et l’optimisation de la valeur stratégique des données (83%) arrivent ensuite.

Les DRH qui n’optent pas pour des solutions dédiées s’appuient sur « les fonctionnalités de gestion de données proposées par leurs fournisseurs de solutions RH » existants, a indiqué Hélène Mouiche, analyste senior chez Markess by Exaegis et auteur de l’étude.

RH et transformation numérique

Le partage et la migration de données RH dans le cloud permettent, entre autres, d’y accéder depuis différents terminaux et à distance.

Ils soutiennent la transformation numérique des organisations. Mais 71% des responsables RH redoudent les risques de sécurité.

Autre enseignement de l’étude : 80% des répondants considèrent l’analyse data avancée comme importante, voire prioritaire pour la fonction ressources humaines.

De surcroît, 38% prévoient d’utiliser, à horizon 2020, des technologies d’intelligence artificielle (IA) pour automatiser la gestion de données RH.