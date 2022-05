Souveraineté Numérique : le choix de Bruno « Bercy » Lemaire

La compétence « numérique » est étendue aux prérogatives de Bruno Le Maire, reconduit à la tête du très régalien ministère de l’Économie et des Finances.

La filière et ses réprésentants, du Cesin à Numeum, appelaient de leurs voeux la création d’un ministère du Numérique « de plein droit », plutôt que d’un simple secrétariat d’Etat.

Lors de l’annonce de la composition du gouvernement d’Elisabeth Borne, vendredi 20 mai, le poste de sécrétaire d’Etat en charge du numérique a disparu. Les prérogatives revenant à Bruno Le Maire, qui a été reconduit dans ses fonctions. Toutefois, l’intitulé de son poste évolue et devient : ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Cet intitulé rappelle celui dont disposait Emmanuel Macron, entre l’été 2014 et l’été 2016, lorsqu’il était, sous la présidence de François Hollande, ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. Bercy reste d’ailleurs le ministère privilégié pour la fonction numérique.

Numérique ou industrie ?

Depuis 1995, dix personnalités politiques* – ministres et secrétaires d’Etat – ont été en charge des technologies de l’information ou du numérique.

Seul François Fillon, en 1995 (gouvernement Juppé 1), fut ministre de plein exercice en charge des technologies de l’information. Quant à l’ex-secrétaire d’Etat en charge du numérique, Cédric O (gouvernement Castex), il était lui-même rattaché à Bercy.

Infrastructures critiques, matériels et logiciels, composants, données, services cloud, cybersécurité, capital-risque, achats IT et financements…

Bercy garde donc la main sur la compétence numérique abordée sous l’angle de l’indépendance technico-industrielle et de la régulation de marchés. Une régulation diversement perçue de Paris à Washington, en passant par Pékin.

Malgré les tensions géopolitiques et commerciales, l’heure est-elle à l’apaisement ?

Bruno Lemaire ne cite pas le numérique dans un tweet publié le 20 mai à l’attention du président de la République Emmanuel Macron et de la première ministre Elisabeth Borne.

* François Fillon, Claudie Haigneré, Éric Besson, Nathalie Kosciusko-Morizet, Éric Besson, Axelle Lemaire, Christophe Sirugue, Mounir Mahjoubi, Cédric O et Bruno Lemaire.