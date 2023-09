Ce que Splunk apporte à Cisco pour 28 milliards de dollars

Cisco est-il prêt à racheter Splunk pour 20 milliards de dollars ? Il en avait été question début 2022, sans suite néanmoins.

Revoilà le sujet sur la table… et cette fois, c’est officiel : les deux entreprises ont l’intention de fusionner. Cisco vise une OPA à 157 $ par action, ce qui valorise Splunk à 28 Md$. Il compte boucler la transaction d’ici au troisième trimestre 2024. La date limite – au-delà de laquelle l’opération pourra être remise en cause – est fixée au 20 mars 2025.

Près de 80 % de marge

Cisco entrevoit, en particulier, un relais de croissance de sa marge brute. Celle-ci a avoisiné 60 % sur l’exercice 2023, conclu fin juillet. Splunk en est pour sa part à près de 78 % sur cette même année fiscale, qu’il a achevée en janvier.

L’entreprise fondée en 2003 en Californie pèse 3,7 Md$ de chiffre d’affaires annuel. Elle le tire essentiellement, à part presque égales, des licences (1,52 Md$ ; +44 % par rapport à 2022) et des services cloud (1,46 Md$ ; +55 %).

Quatre fonds détiennent une participation de plus de 5 % dans Splunk. La société a environ 17 % de son capital au flottant. Avant l’annonce de l’accord avec Cisco, son action cotait autour de 120 $.

Un SIEM et un complément à AppDynamics

Sur le volet techno, cette acquisition alimentera le portefeuille de Cisco aussi bien dans le domaine du SIEM que de l’observabilité ». Deux marchés sur lesquels Gartner classe Splunk parmi les « leaders ». Pour le premier, aux côtés de Datadog, Dynatrace, Honeycomb et New Relic. Pour le second, aux côtés d’Exabeam, d’IBM, de Microsoft et de Securonix.

En matière d’observabilité, Gartner accorde des bons points à Splunk pour son niveau de prise en charge d’OpenTelemetry. Ainsi que l’élasticité – y compris contractuelle – de son offre. Son appréciation n’est pas aussi favorable concernant le pricing, jugé complexe.

Cisco figure aussi dans le « radar observabilité » de Gartner, mais en tant que « challenger », avec AppDynamics. L’écosystème constitué autour de ce portefeuille lui vaut un bon point, comme l’intégration avec la télémétrie de ThousandEyes.

Sur la partie SIEM, Splunk est distingué pour son UX et ses fonctionnalités de sécurité incluses en standard. Moins pour la facilité d’usage de sa solution.

