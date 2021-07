SQL Server : Microsoft dit stop aux conteneurs Windows

En quête de support pour exploiter SQL Server dans des conteneurs Windows ? Il n’y en aura plus jusqu’à nouvel ordre. En tout cas de la part de Microsoft.

Le groupe américain avait commencé à fournir un accompagnement début 2016. D’abord en s’appuyant sur des contributions externes. Quelques mois plus tard, il avait publié images et scripts d’installation pour SQL Server 2016 Express. Avant de faire de même, en 2017, avec l’édition Developer.

Des mises à jour avaient suivi sur Docker Hub, jusqu’en 2018. Puis plus rien. Il y eut bien une ouverture à SQL Server 2019, mais sur un autre canal. En l’occurrence, le programme d’accès anticipée au serveur de base de données.

L’une et l’autre édition – Express et Developer – ont enregistré plus d’un million de tirages sur Docker Hub. Pour autant, la semaine dernière, le couperet est tombé. Microsoft a donné deux raisons : les « modèles d’usage » et les « défis d’écosystème ». Tout en rassurant ceux qui avaient déjà téléchargé une image : ils pourront continuer à l’utiliser. Mais sans assistance, donc.

Il est vrai que Linux est devenu le standard pour les conteneurs. Mais il ne permet pas encore d’exploiter toutes les fonctionnalités de SQL Server. Par exemple, la réplication de fusion et le stretch (extension au cloud). Ou encore les services d’analyse et de reporting. Marier les conteneurs Linux et Windows sur un même hôte Windows peut par ailleurs poser des problèmes de fiabilité.

