SSD 860 EVO et PRO: Samsung allie vitesse et performance

Samsung a présenté ses nouveaux disques SSD 860 Pro et 860 Evo qui intègrent de la flash de type V-NAND (pour « Vertical NAND »). Il succèdent aux modèles 850 PRO et 850 EVO dont le lancement remonte à fin 2014.

La nouvelle génération de disques SSD a en commun la mémoire flash NAND 3D sur 64 couches (contre 48 couches pour les modèles précédents) avec des pouces de 512 Gb et de 256 Gb suivant les capacités.

Le fabricant sud-coréen met également en avant le nouveau contrôleur MJX épaulé par 4 Go de DRAM LPDDR4.

Concernant les performances, le 860 EVO supporte jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. La mouture plus grand public 860 EVO plafonne elle à 550 Mo/s et 520 Mo/s, respectivement pour les vitesses de lecture et d’écriture.

“Les nouveaux SSD 860 PRO et 860 EVO combinent les dernières V-NAND 512 Gb et 256 Gb 64-couches, jusqu’à 4 Go de DRAM LPDDR4 mobile et un nouveau contrôleur MJX pour améliorer l’expérience utilisateur pour les consommateurs et les entreprises“, a déclaré Un-Soo Kim, Senior Vice President en charge du marketing des produits de marque au sein de la division Memory Business de Samsung Electronics.

“Samsung continuera d’alimenter des innovations significatives dans l’univers des SSD grand public et stimulera la croissance de l’industrie de la mémoire dans son ensemble pour les années à venir.”

La ligne Pro offre donc des vitesses légèrement plus rapides et une endurance à l’écriture quasiment deux fois supérieure à la gamme EVO.

Il est ainsi question jusqu’à 4800 TBW (quantité maximale de To pouvant être transférés sur le SSD pendant toute la durée de sa vie) pour le 860 PRO contre 2400 TBW pour le 860 Evo (ou une garantie limitée de 5 ans).

Pour ce faire, la gamme PRO repose sur la la technologie MLC 2 bits (point mémoire à 2 bits), au lieu de la MLC 3 bits (ou TLC pour triple level cell) moins véloce, moins fiable mais moins onéreuse.

Pour le volet consommation énergétique, le 860 PRO consomme 2,5 mW pour la version 1 To au repos et jusqu’à 7 mW pour le plus grand modèle de 4 To. Le 860 EVO est à peine plus énergivore avec 2,6 mW au repos pour le 1 To et jusqu’à 8 mW pour le 4 To.

Le 860 Pro est décliné en capacités de 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To et 4 To, ce qui correspond pour ce dernier au stockage de 114 heures et 30 minutes de vidéos en définition 4K Ultra HD.

Le 860 EVO est disponible en capacités 250 Go, 500 Go, 1To, 2To et 4To, suivant le format 2,5 pouces pour PC et ordinateurs portables, ainsi qu’en formats mSATA et M.2 pour les laptops ultra-fins.

Les SSD 860 PRO et 860 EVOsont disponibles dès ce mois à des tarifs débutant à 139,99 dollars (860 Evo) et 94,99 dollars (860 Pro).

(Crédit photo : @Samsung)