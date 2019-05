Stack Overflow : les 25 personnalités qui font la Tech mondiale

Le site communautaire Stack Overflow a interrogé des milliers de développeurs* à propos des personnalités qui, à leurs yeux, influencent le plus la scène technologique en 2019.

À ce jeu-là, le patron de Tesla et SpaceX, Elon Musk, remporte près d’un tiers (30,2%) des suffrages exprimés. Il devance ainsi largement les directeurs exécutifs (CEO) d’Amazon et de Microsoft, Jeff Bezos (7,2%) et Satya Nadella (4,4%), respectivement.

D’autres dirigeants des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon) se positionnent parmi les dix personnalités les plus souvent citées. Si la Chine n’est pas en reste, la plupart des personnes mentionnées sont des hommes de nationalité américaine.

Seule une femme, Lisa Su, CEO d’AMD, figure dans le top 25.

Le classement des entrepreneurs les plus influents de la Tech en est l’illustration :

Elon Musk, Jeff Bezos et Satya Nadella en tête

1. Elon Musk (CEO et cofondateur de Tesla et SpaceX)

2. Jeff Bezos (fondateur et CEO d’Amazon)

3. Satya Nadella (CEO de Microsoft)

4. « Moi développeur » (2,5% des répondants ont voté pour eux-mêmes)

5. Donald Trump (45e président des États-Unis)

6. Sundar Pichai (CEO de Google)

7. Mark Zuckerberg (cofondateur et CEO de Facebook)

8. Tim Cook (CEO d’Apple)

9. Linus Torvalds (créateur du noyau Linux)

10. Bill Gates (cofondateur de Microsoft, BMGF)

11. Dan Abramov (ingénieur logiciel React chez Facebook)

12. Xi Jinping (président de la république populaire de Chine)

13. Evan You (créateur de Vue.js)

14. Andrew Ng (fondateur et CEO de Landing AI et cofondateur de Coursera)

15. Richard Stallman (fondateur et président de la Free Software Foundation, FSF)

16. Vitalik Buterin (cofondateur d’Ethereum)

17. Larry Page (CEO d’Alphabet et cofondateur de Google)

18. Rich Hickey (CTO de Cognitect, créateur du langage de programmation Clojure)

19. Ajit Pai (président du régulateur américain FCC, Federal Communications Commission)

20. Jeff Dean (senior fellow chez Google AI)

21. Lisa Su (présidente et CEO d’AMD)

22 Jon Skeet (ingénieur logiciel chez Google)

23. Demis Hassabis (fondateur et responsable de Google DeepMind)

24. Jack Ma (cofondateur et président d’Alibaba Group)

25. Werner Vogels (CTO d’Amazon)

Stack Overflow indique dans son rapport que « certains individus mentionnés ci-dessous, dont l’actuel président de la FCC (Federal Communications Commission) des États-Unis, ne sont probablement pas perçus favorablement par ceux qui les ont répertoriés. »

*30 398 développeurs dans le monde ont répondu à la question « quelle personne aura le plus d’influence dans les technologie cette année ? » dans le cadre l’enquête 2019 de Stack Overflow (« Developer Survey 2019 »).