Stadia : Google lance son service de cloud gaming

Google a levé le voile sur Stadia, sa plateforme de jeu en streaming qui permettra de jouer à un même jeu et une même partie sur n’importe quel type d’appareil connecté.

Annoncé depuis quelques semaines, le service de jeu en ligne de Google devient réalité, et il s’appelle donc Stadia.

Pas de console de jeu, mais une manette Wi-Fi qui pourra être couplée à l’Assistant Google.

Concrètement, Stadia est un service de jeu vidéo en streaming, une sorte de Netflix du jeu vidéo, puisqu’il sera possible de débuter une partie sur un ordinateur, et de la reprendre sur un téléviseur, un smartphone ou une tablette.

Stadia disponible dans le courant de l’année

Ce « cloud gaming » promet une définition d’image en 4K, de la fluidité dans les animations et du son 5.1, et parmi les innovations, il y a cette interaction avec YouTube. Google promet ainsi qu’il sera possible de rejoindre une partie en cours diffusée sur YouTube. Une option qui pourrait faire de la concurrence à Twitch, la référence du genre.

Deux inconnues tout de même, et elles sont de taille : le prix d’abord qui n’a pas été encore annoncé, puis le catalogue de jeux.

Pour attirer les joueurs et les faire délaisser leurs consoles, Google va devoir passer des accords avec les principaux éditeurs et en attendant, la firme a annoncé le lancement de Stadia Games & Entertainment, son propre studio jeu vidéo.

Attendu pour le courant de l’année, Stadia arrivera aux États-Unis et au Canada, et dans les principaux pays d’Europe.

Facebook aussi sur les rangs

Facebook prépare aussi son entrée sur le marché du gaming. En janvier dernier, le réseau social a lancé le programme Gaming Creator pour permettre « à des milliers de personnes de diffuser en direct et de crée des communautés sur Facebook autour des jeux vidéo qu’ils aiment », selon un billet de blog.

Baptisée « Stars », une monnaie virtuelle permet aux diffuseurs de monétiser leur contenu. Autre option, un système d’abonnement à 5 dollars par mois permet donne accès à des contenus exclusifs.

Facebook a également lancé la création le portail Gaming Creator fb.gg.