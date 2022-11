« Ton stage de 3e dans la Tech », le CRIP lance un appel

Le CRIP, cercle de confiance des responsables d’infrastructure, technologies et production IT, appelle son écosystème à accueillir davantage de jeunes filles en stage d’observation. Le collectif Femmes@Numérique soutient l’action.

« La féminisation des effectifs dans les infrastructures informatiques est l’une des réponses à la pénurie de compétences que nous anticipons », explique Sylvie Roche, directrice générale du CRIP, Club des responsables d’infrastructure, technologies et production IT.

Le constat est le suivant : parmi la minorité de jeunes filles et femmes qui suivent une formation dédiée aux systèmes d’information, seulement 15% choisissent effectivement de travailler pour ce secteur technique après l’obtention de leur diplôme.

En outre, l’éloignement des femmes vis-à-vis des métiers dédiés aux systèmes d’information débute dès le collège. Or la demande émanant des entreprises surpasse l’offre de profils qualifiés disponibles.

Pour renforcer l’attractivité de la filière auprès des jeunes que compte faire le CRIP ?

L’organisation, qui réunit 13 000 décideurs IT de 350 grandes entreprises, appelle son écosystème à accueillir en stage 3 500 jeunes filles de 3ème. Aussi, le CRIP propose de mettre en relation, via le stage de 3e, des jeunes avec des personnalités « inspirantes » en entreprise.

Le CRIP et Femmes@Numérique partenaires

L’ambition est double :

Il s’agit en priorité de sensibiliser ce jeune public aux métiers des infrastructures technologiques et aux opportunités d’une carrière dans ce secteur, qui compte parmi les plus rémunérateurs du marché. L’objectif, par ailleurs, est d’inciter davantage d’entreprises à adapter leurs politiques de recrutement et d’intégration de talents.

L’action promue par le CRIP est menée en partenariat avec le collectif d’acteurs publics, privés et associatifs Femmes@Numérique. Le projet en faveur d’une meilleure représentation des femmes dans les métiers de la filière est née en juin 2018 à l’initiative de six associations : le Cigref, Numeum, Talents du Numérique, la CGE et Social Builder.

« Il est impératif de penser la sensibilisation aux enjeux et aux débouchées des filières numériques dès les premières étapes d’orientation », déclare Peggy Vicomte, déléguée générale de Femmes@Numérique. « Le stage de troisième est l’outil parfait pour rapprocher les filles des entreprises à la recherche de leurs futurs talents [IT] », a-t-elle ajouté.

Il reste à savoir si les élèves de troisième appelées à s’activer pour trouver un stage d’observation en entreprise feront le choix des systèmes et technologies de l’information.