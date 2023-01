Qui pour standardiser le(s) métavers ? La Fondation Linux se positionne

« Non, nous n’avons pas de compte Facebook, mais vous pouvez nous trouver sur Twitter. » L’Open Metaverse Foundation avait donné le ton, voilà près d’un an, sur sa page LinkedIn.

À date, elle n’en a toujours pas. Il faut dire que Facebook – plus précisément sa maison mère Meta – est membre d’une alliance positionnée sur le même créneau : le Metaverse Standards Forum.

Ce dernier avait officiellement émergé en juin 2022. Groupement de droit californien, il a à sa tête un organisme de standardisation : Khronos Group, dont le portefeuille comprend, entre autres, Vulkan, OpenCL, WebGL et 3D Commerce.

D’autres organismes de standardisation sont dans la boucle du Metaverse Standards Forum. Parmi eux, le WEC, l’Open Geospatial Consortium et la XR Association. Des poids lourds du numérique en sont aussi : Alibaba, Huawei, Microsoft, NVIDIA, etc. et donc Meta.

L’Open Metaverse Foundation est quant à elle née à l’initiative de la Fondation Linux. Elle s’est donné, dans les grandes lignes, les mêmes objectifs : créer des spécifications et des implémentations pour un « métavers ouvert ». Son lancement officiel s’est tenu cette semaine.

Pas encore de livrables à se mettre sous la dent, mais une activité organisée en huit « groupes d’intérêt ». Qui aborderont, pêle-mêle, identités numériques, schémas de métadonnées, modèles de distribution, interfaces de sécurité, propriété intellectuelle, contrôle qualité…

Une promesse : les contributions aux projets de l’Open Metaverse Foundation se feront sous licences Apache 2 et MIT.

À lire en complément :

App Store : un frein au développement des NFT et des métavers ?

Du low-code au métavers : les projections du Cigref

6 casques VR pour le métavers d’entreprise