Start-up : Israël pousse ses jeunes entreprises Tech (infographie)

Israël est l’un des marchés les plus dynamiques pour les startups technologiques. Le groupe Keyrus fait le point en une infographie.

Avec la Silicon Valley et les places fortes d’Europe – Londres, Berlin, Paris, entre autres –, Israël est l’un des marchés les plus dynamiques pour les jeunes pousses technologiques.

La cybersécurité, l’agritech et la fintech sont les secteurs dans lesquels les investissements progressent le plus rapidement, souligne le groupe de conseil francilien Keyrus.

En 2018, plus de « 6 milliards de dollars » auraient ainsi été levés par des startups de la Tech israéliennes. Un chiffre en hausse de 15% par rapport à l’année précédente.

« Les jeunes pousses israéliennes lèvent plus de fonds [que l’année passée] et restent plus lontemps indépendantes » (97 sorties en 2018, contre 133 en 2017) », a souligné Keyrus.

L’infographie ci-dessus est extraite des donnees publiques agregees par Keyrus.