Stéphanie Perchet, nouvelle directrice des opérations de SAP France

SAP France veut accélérer sur son offre de Cloud avec la nomination de Stéphanie Perchet au poste de Directrice des Opérations. Sa mission : renforcer l’organisation des opérations et développer l’adoption de S/4HANA par le marché français . Elle intègre le comité de direction de la 5ème filiale du Groupe SAP.

Entrée chez SAP en 2004, Stéphanie Perchet a occupé différents postes dans le périmètre EMEA, notamment en charge du programme Partenaires.

« Stéphanie Perchet joue un rôle clé dans le développement de cette expérience client et dans la mise en place de notre stratégie visant à accompagner nos clients dans l’élargissement de leur revenu, le suivi de leur profitabilité mais aussi autour de sujets liés à l’attractivité de leurs talents et à l’amélioration de leur impact social et environnemental » explique Frédéric Chauviré, Directeur Général de SAP France.

Agée de 41 ans, Stéphanie Perchet est titulaire d’un Master en relations internationales de l’Université Panthéon Sorbonne.