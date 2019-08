Big Tech : Steve Wozniak aurait souhaité la scission d’Apple

Steve Wozniak, qui a cofondé Apple en 1976 avec feu Steve Jobs et Ronald Wayne, égratigne la firme de Cupertino et rejoint les partisans d’un démantèlement de multinationales.

« Je suis vraiment opposé à ce que les pouvoirs monopolistiques soient utilisés à des fins anticoncurrentielles, à ce qu’ils n’ouvrent pas le monde à une concurrence loyale […] Et je pense que cela s’est souvent produit dans la Big Tech », a déclaré Steve Wozniak, dans un entretien vidéo accordé à Bloomberg.

« Une entreprise qui a une forte présence sur un marché et qui utilise cette présence pour développer un autre marché est en quelque sorte injuste », a-t-il souligné. Il a ajouté être « plutôt favorable à une possible scission des entreprises. »

Apple ne fait pas exception, selon lui.

Indépendance

« J’aurais aimé qu’Apple soit scindé il y a longtemps », a déclaré Steve Wozniak. « Et que le groupe lance des divisions indépendantes et les laisse agir de manière autonome, comme l’a fait Hewlett Packard lorsque je travaillais là-bas [dans les années 1970] « , a-t-il déclaré. (En novembre 2015, Hewlett Packard a scindé son activité, en séparant son unité imprimantes et PC (HP) de ses activités d’infrastructure IT et services aux entreprises (HPE).

Apple est la cible de plusieurs plaintes antitrust déposées par des entreprises, dont Spotify en Europe. Mais la firme de Cupertino ne fait pas, actuellement, l’objet d’une enquête officielle des autorités américaines comme celle qui cible Facebook.

Il reste que Steve Wozniak, entrepreneur et investisseur du numérique, a largement bénéficié du succès d’Apple.